Problema tira capítulo de Vale Tudo do ar na Globo; saiba o que aconteceu

Uma falha técnica interrompeu a exibição do remake da novela Vale Tudo na noite desta terça-feira, 20, por cerca de 45 segundos. O problema ocorreu durante uma cena com Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) dentro de um carro, quando outra transmissão foi exibida no lugar da trama, surpreendendo os telespectadores.

No lugar da novela das nove, a emissora exibiu momentos dos bastidores do GloboNews Debate, que seria exibido logo em seguida pelo canal de notícias. O errou, que começou às 21h20, durou cerca de 45 segundos.

Durante este tempo, duas pessoas apareceram sentadas em poltronas, uma delas usando crachá e a outra com um microfone de lapela nas mãos. Segundo o portal Notícias da TV, a Globo explicou que “a interferência no capítulo de Vale Tudo foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro".

E o momento virou assunto nas redes sociais. "Que pane foi essa na Globo durante Vale Tudo? Será que subiram na antena para impedirem a novela?", questionou uma. "Gente, do nada na TV dois possivelmente produtores e quase 1 min de corte na novela fiquei ???????”, escreveu outra. “A Globo deu um bug na transmissão, apareceu duas pessoas em uma sala! Pensei até que a TV tivesse mudado de canal”, disse mais uma.

do nada #ValeTudo saiu do ar socorro cadê o padrão globo de qualidade pic.twitter.com/9bNQFbnWv8 — gi ✮ (@belladinnadge) May 21, 2025

Vale Tudo pode ter romance inédito

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a autora Manuela Dias criará uma química inesperada entre Solange (Alice Wegmann) e seu chefe Renato (João Vicente de Castro).

Na versão original, de 1988, eles não ficavam juntos, agora, o novo casal promete ser formado depois da moça descobrir que seu ex-namorado, Afonso (Humberto Carrão), está com Maria de Fátima (Bella Campos). Leia mais!

