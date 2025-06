Por que Marco Aurélio, de Vale Tudo, é sedutor? Alexandre Nero explica

Alexandre Nero explica detalhe na personalidade do personagem Marco Aurélio, que todos esperavam que seria vilão, mas ele conquistou os telespectadores

O ator Alexandre Nero dá vida para o executivo Marco Aurélio no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Quando o personagem foi anunciado antes da exibição da trama, todos esperavam que ele seria um vilão e odiado pelos telespectadores. Porém, não foi isso o que aconteceu. A cada capítulo, os fãs da novela ficam mais apaixonados pelo jeito sedutor dele. Afinal, por que o Marco Aurélio é sedutor?

Nero defendeu o seu personagem e explicou que o senso de humor e a sedução dados a Marco Aurélio pela autora do remake, Manuela Dias, tornaram o vilão mais humano. "O mundo mudou e as relações pessoais ficaram mais duras. Só que a Manuela resolveu não fazê-lo tão terrível, e aí surge esse cara carismático, sensível e sedutor. A sedução não tem a ver só com homem e mulher. Tem a ver com fascínio, com encantamento... Os picaretas são extremamente sedutores. Quem vai dar dinheiro para um cara que não é sedutor, né? Políticos são supersedutores", explicou.

E completou: "Acho que a dramaturgia brasileira já passou essa fase infantojuvenil, sabe? Essa coisa de vilão ou mocinho. O que estamos querendo mostrar são as humanidades, as pessoas normais que têm seus maus lados e seus bons lados".

Alexandre Nero na vida pessoal

O ator Alexandre Nero foi fotografado em um momento de diversão com seus dois filhos, Noá, de 9 anos, e Inã, de 6 anos, frutos do casamento com Karen Brusttolin. O trio foi visto curtindo um dia na praia junto com outros amigos.

Os paparazzi registraram o momento em família nas areias da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 2. O pai coruja foi visto relaxando em uma cadeira enquanto observava os filhos brincando ao seu redor.

Alexandre Nero curte dia na praia com os filhos - Foto: Dilson Silva / AgNews

Alexandre Nero curte dia na praia com os filhos - Foto: Dilson Silva / AgNews

Leia também:Mansão de Alexandre Nero tem decoração elegante e de personalidade; veja