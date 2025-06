Por onde anda Pirulito de Êta Mundo Bom? Ex-ator mirim ficou de fora da continuação da novela

O ator JP Rufino foi um dos destaques de Êta Mundo Bom! (2016), novela que ganhará continuação na Globo com o título Êta Mundo Melhor

O ator JP Rufino foi um dos destaques de Êta Mundo Bom! (2016), novela que ganhará continuação na próxima segunda-feira, 30, na Globo, com o título Êta Mundo Melhor. No folhetim, ele interpretou o personagem Pirulito, que ficou de fora da nova fase da história de Candinho (Sérgio Guizé).

Amigo leal de Candinho na primeira fase, Pirulito foi “substituído” na nova novela por seu sobrinho, Picolé, interpretado por Isaac Amendoim, que assume o papel de novo confidente do caipira. Na continuação, Pirulito deve ser apenas citado com o argumento de que deixou o Brasil para se dedicar aos estudos.

Em uma conversa recente com seguidores nas redes sociais, JP Rufino explicou o motivo pelo qual Pirulito não está no elenco de Êta Mundo Melhor. “Infelizmente, não estarei [na novela]! Devido à idade, eles queriam que meu personagem imprimisse uma idade mais de criança, que infelizmente não imprimo mais”, disse conforme noticiou o portal NaTelinha.

Por onde anda JP Rufino?

Além de Êta Mundo Bom, JP Rufino esteve no elenco de outras tramas da Globo: Além do Horizonte (2013), Alto Astral (2014) e Orgulho e Paixão (2019). Ele também gravou uma participação especial no último capítulo de Um Lugar ao Sol (2022), já aos 19 anos de idade.

Ao longo de sua carreira, também outras produções. Ele esteve no elenco do humorístico O Dono do Lar, no Multishow, e atuou nas séries Acampamento de Magia para Jovens Bruxos (2023) e O Jogo que Mudou a História (2024), ambas do Globoplay. Atualmente, aos 22 anos, ele segue na carreira artística. Em 2024, ele assumiu namoro com Maria Eduarda Couto.

Qual é a história da novela Êta Mundo Melhor?

A novela Êta Mundo Melhor é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Manter. A história acontece na década de 1940 e traz a continuidade das vidas de personagens já conhecidos, como Candinho (Sergio Guizé), Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

