Por onde anda Paty, filha de Diná e Téo em A Viagem? Veja como ela está 31 anos depois

A ex-atriz mirim Viviane Pinheiro volta ao ar na Globo com a reprise da novelaA Viagem no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama que foi ao ar originalmente em 1994, ela deu vida a menina Paty, filha única dos personagens Diná (Christiane Torloni) e Téo (Maurício Mattar). Na época, ela estava com 5 anos.

Passados 31 anos da estreia da trama de Ivani Ribeiro, ela leva uma vida longe dos holofotes. Aos 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro — cargo que ocupa desde 2018 — e também realiza trabalho voluntário com crianças em situação de vulnerabilidade, conforme noticiou o portal GShow.

Ela se formou em publicidade em 2009 e, desde então, atua na área de marketing. E a novela foi a única na carreira da atriz mirim. Em 2006, durante uma entrevista ao extinto Vídeo Show, Viviane relembrou com saudade o elenco da novela, especialmente o carinho que tinha por Maurício Mattar, a quem chamava de 'paizão'. "Ficamos muito apegados. Maurício sempre foi muito atencioso comigo e, quando a novela acabou, sentia saudades dele. Ligava pra casa dele", contou ela na época.

Viviane Pinheiro, intérprete de Paty, em A Viagem — Foto: Reprodução/Linkedin

Qual é a história de A Viagem?

Vale lembrar que a trama escrita por Ivani Ribeiro com a colaboração de Solange Castro Neves, é um remake produzido em 1994 de uma trama da TV Tupi, exibida em 1975, também de Ivani Ribeiro. A produção conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), um bandido tira a própria vida na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio.

Sua alma, então, passa a vagar no Vale dos Suicidas, além de infernizar a vida de todos que julga responsáveis por seu trágico destino. Nomes como Miguel Falabella, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Fernanda Rodrigues, Ary Fontoura, Eduardo Galvão também estão no elenco.

