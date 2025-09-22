Por onde anda o Amadeo de Terra Nostra? Ator segue nova profissão longe das novelas

Fábio Dias, ator que conquistou o Brasil como o galã Amadeo Bertoni em “Terra Nostra“, vive hoje uma realidade completamente diferente daquela que o público acompanhou na telinha. Longe dos holofotes e das novelas, o par de Claudia Raia na trama de 1999 se reinventou como empresário e comanda uma fábrica de cosméticos no interior de São Paulo, uma jornada que o levou a encontrar uma nova paixão e propósito na vida.

Longe da fama repentina que o sucesso de Amadeo lhe trouxe, Fábio construiu uma vida sólida e discreta em Rio Claro, no interior de São Paulo, onde mora com a família. O afastamento da TV não foi motivado por falta de oportunidades, mas sim por uma escolha pessoal.

Em entrevistas, o ex-ator revelou que o ambiente artístico, com seu ritmo frenético e alta exposição, não se alinhava mais com seus objetivos de vida. Ele encontrou no empreendedorismo uma nova forma de se realizar, dedicando-se com a mesma paixão que aplicava em seus personagens.

Do Sucesso em Terra Nostra à nova vida

A novela “Terra Nostra”, de Benedito Ruy Barbosa, foi um fenômeno de audiência e marcou a carreira de muitos atores, incluindo Fábio Dias. No papel de Amadeo Bertoni, ele deu vida ao amigo leal de Matteo (Thiago Lacerda), um dos protagonistas da trama. A novela, que narra a saga de imigrantes italianos no Brasil no início do século XX, resgatou a história de um período importante do país e cativou milhões de telespectadores.

O sucesso foi avassalador, e Fábio, que até então havia feito trabalhos pontuais, se viu em destaque. No entanto, anos depois, ele decidiu buscar novos horizontes. Após “Terra Nostra”, ele ainda fez algumas participações em outras produções, como “Kubanacan” e “A Turma do Didi”, mas aos poucos foi se desligando da carreira de ator.

O ponto de virada veio quando ele decidiu se afastar completamente da vida artística para criar gado em uma fazenda. Foi nesse período de introspecção e contato com a natureza que ele reavaliou suas prioridades. A partir daí, o caminho para o empreendedorismo se abriu de forma inesperada, mas promissora. Ele se mudou para Rio Claro e, com o apoio da esposa, Susana, montou a fábrica de cosméticos.

A Reinvenção como empresário

A transição de ator para empresário não foi um salto no escuro. Fábio Dias já tinha um espírito empreendedor e se dedicou a aprender tudo sobre o novo mercado. A fábrica de cosméticos, que hoje tem 18 anos de existência, se tornou sua grande paixão e principal fonte de renda. O sucesso no novo ramo é tanto que, segundo ele, o retorno financeiro é infinitamente superior ao que ele teria como ator.

“ Tem um monte de gente da minha geração estressada, desempregada, depressiva. A quantidade de artistas da época passando necessidade e sem trabalho é absurda. A gente nunca vai deixar de ser ator. Só que, hoje, o que me sustenta e permite ter a família que tenho é o Fábio empresário, não o Fábio ator. O que ganho hoje, o que faturo por ano na fábrica, não conseguiria em dez vidas como ator. É outra vida. E a gente acaba se acostumando e vivenciando isso todos os dias “, declarou o artista em entrevista ao site ‘Heloisa Tolipan’.

Outros nomes de destaque em Terra Nostra

O elenco de “Terra Nostra” era repleto de talentos que marcaram a teledramaturgia brasileira. A protagonista, Ana Paula Arósio, que deu vida a Giuliana, também se afastou da televisão e hoje vive uma vida reclusa na Inglaterra. Já o par romântico de Fábio Dias na novela, Cláudia Raia, segue em plena atividade, com uma carreira consolidada no teatro musical e na televisão. O protagonista Thiago Lacerda, que interpretou Matteo, continua sendo um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, com uma extensa lista de trabalhos na TV e no teatro.

Outros nomes que fizeram história na novela são Marcello Antony, que também se mudou para Portugal e se tornou corretor de imóveis de luxo, e Tânia Bondezan, que segue ativa em peças de teatro. A novela, que completa 25 anos em 2024, ainda ecoa na memória do público e a curiosidade sobre o destino de seus atores permanece.

