Por onde anda Guilherme Bernard, ator mirim que viveu o filho de Fagundes em Terra Nostra?

O ator Guilherme Bernard está no ar na Globo com a reprise da novela Terra Nostra na faixa vespertina Edição Especial da Globo. Na trama de Benedito Ruy Barbosa,, que foi ao ar originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, ele interpretou o pequeno José Alceu, que no final da trama é reconhecido como filho de Gumercindo ( Antonio Fagundes).

Passados 26 anos da estreia, ele está com 37 anos e mudou de profissão. Ao longo da trajetória, descobriu uma nova paixão e hoje atua como adestrador de cães em São Gonçalo (RJ). Sua carreira artística começou por influência da família, quando entrou em uma agência de atores. Aos nove anos, participou da minissérie Chiquinha Gonzaga e, em seguida, foi convidado para o teste da novela Terra Nostra.

Guilherme Bernard se tornou adestrador — Foto: Reprodução/Instagram

Nova carreira

Depois do folhetim, Guilherme participou de outras novelas e chegou a apresentar a TV Globinho. Com o tempo, porém, decidiu estudar jornalismo e passou a atuar em emissoras e jornais. Seu último trabalho na área foi como assessor de imprensa, até que optou por seguir um novo caminho em sua vida.

“Sempre fui apaixonado por cães. Meu avô materno tinha um carinho muito grande por cachorro. Eu adorava ficar nesse ambiente”, disse ele em entrevista recente à Crescer. Movido por essa paixão, Guilherme fez cursos na área e se tornou adestrador de cães.

Recentemente, ele inaugurou sua empresa, que oferece serviços de hospedagem, treinamento e escola para cachorros. “O objetivo é que os cães sejam vistos como cães. O cachorro é um ser diferente da gente e percebe o mundo diferente. Esse é foco oferecer tudo o que o cachorro precisa”, detalhou.

Verdade sobre o filho de Gumercindo movimenta fim de Terra Nostra

A trama envolvendo o filho de Gumercindo (Antonio Fagundes) em Terra Nostra começa no primeiro capítulo, mas só encontra desfecho no final da novela. O coronel, que sempre sonhou em ter um herdeiro homem para dar continuidade ao nome da família e às suas terras, se frustrou por não conseguir esse filho com Maria do Socorro (Débora Duarte), o que o transformou em um marido frio.

Também se tornou um pai autoritário para Rosana (Carolina Kasting) e Angélica (Paloma Duarte). Culpava a esposa pela ausência do tão desejado sucessor e buscava nas escravas da fazenda uma forma de compensar sua amargura. Entre essas relações, Naná (Adriana Lessa) acabou engravidando.

O coronel, no entanto, em vez de assumir a responsabilidade, a expulsou da propriedade. O destino, porém, lhe pregou uma ironia: foi justamente com Naná que nasceu o filho homem que ele tanto queria.

Qual é a história de Terra Nostra?

Exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, a novela de Benedito Ruy Barbosa aborda a imigração italiana no Brasil no final do século 19, com foco no romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). O casal se conhece durante a viagem de navio ao país, mas se separa ao desembarcar, seguindo caminhos diferentes.

Matteo encontra trabalho na colheita de café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes) e entra em conflito com o patrão ao liderar um movimento por melhores condições de trabalho. Apesar do embate, aceita se casar com Rosana (Carolina Kasting), filha do fazendeiro.

Enquanto isso, Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), amigo de seu pai que prosperou no Brasil, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Ao finalmente localizá-lo, descobre que ele já se casou.

