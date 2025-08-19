CARAS Brasil
  2. Por onde anda Fabinho de História de Amor? Ator abandonou carreira
Novelas / SUMIU?

Por onde anda Fabinho de História de Amor? Ator abandonou carreira

No ar em História de amor nas telas da Globo, o ator é sempre lembrando, porém a carreira artística ficou de lado; saiba o verdadeiro motivo

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 08h30

Guilherme Faro
Por onde anda Guilherme Faro, o Fábio de História de Amor? - Reprodução/Globo

No ar em História de Amor nas tardes da Globo, o ator Guilherme Faro sumiu das novelas e gerou a famosa pergunta: por onde anda? Fora das telas desde a trama de Manoel Carlos, ele abandonou a carreira artística por não se encaixar no meio e ter sofrido algumas decepções, se formando em duas faculdades.

Por onde anda?

Na novela, o papel do ator é ser o namorado de Soninha (Flávia Alessandra) e é, também, o melhor amigo de Caio (Ângelo Paes Leme). Faro fez sua primeira e última novela na emissora e, depois, seguiu carreira em outros meios e que não traçam paralelo com a atuação: se formou em Relações Internacionais e também teve uma segunda graduação em Direito.

A carreira dele começou quando ainda tinha 14 anos. Fora do país, nos Estados Unidos, cursou teatro. Ao voltar para o Brasil, fez oficina de atores da Globo e participou do Você Decide. Logo após isto, entrou no elenco da novela clássica.

O que o fez sair da atuação?

Sua última entrevista foi há mais de 10 atrás, para o Jornal Extra. Sendo franco, ele explicou os motivos que o fez sair da atuação. Ele disse que se sentia deslocado e que não gostava da forma que as pessoas se tratavam no mundo artístico:“Se um diretor, por exemplo, conhecia mais o outro ator do que a mim, a chance ia primeiro para o conhecido dele”.

Na mesma entrevista, ele revelou que escreveu um roteiro, mas que não foi aceito e um dos produtores não o tratou bem. Atualmente, ele atua como advogado: "Não tinha experiência, e um produtor não agiu legal comigo. Desencantei com a profissão e parti para outra.”

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

novelahistória de amor

