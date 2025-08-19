Por onde anda Fabinho de História de Amor? Ator abandonou carreira

No ar em História de amor nas telas da Globo, o ator é sempre lembrando, porém a carreira artística ficou de lado; saiba o verdadeiro motivo
Publicado em 19/08/2025, às 08h30
No ar em História de Amor nas tardes da Globo, o ator Guilherme Faro sumiu das novelas e gerou a famosa pergunta: por onde anda? Fora das telas desde a trama de Manoel Carlos, ele abandonou a carreira artística por não se encaixar no meio e ter sofrido algumas decepções, se formando em duas faculdades.
Na novela, o papel do ator é ser o namorado de Soninha (Flávia Alessandra) e é, também, o melhor amigo de Caio (Ângelo Paes Leme). Faro fez sua primeira e última novela na emissora e, depois, seguiu carreira em outros meios e que não traçam paralelo com a atuação: se formou em Relações Internacionais e também teve uma segunda graduação em Direito.
A carreira dele começou quando ainda tinha 14 anos. Fora do país, nos Estados Unidos, cursou teatro. Ao voltar para o Brasil, fez oficina de atores da Globo e participou do Você Decide. Logo após isto, entrou no elenco da novela clássica.
Sua última entrevista foi há mais de 10 atrás, para o Jornal Extra. Sendo franco, ele explicou os motivos que o fez sair da atuação. Ele disse que se sentia deslocado e que não gostava da forma que as pessoas se tratavam no mundo artístico:“Se um diretor, por exemplo, conhecia mais o outro ator do que a mim, a chance ia primeiro para o conhecido dele”.
Na mesma entrevista, ele revelou que escreveu um roteiro, mas que não foi aceito e um dos produtores não o tratou bem. Atualmente, ele atua como advogado: "Não tinha experiência, e um produtor não agiu legal comigo. Desencantei com a profissão e parti para outra.”
Leia também: Leandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:
Ver essa foto no Instagram
|Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida
|Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'
|Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
|Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'
|Ana Hickmann curte momento de lazer com Edu Guedes: 'Dias mais leves ao seu lado'
|Rodrigo Faro recorda afastamento do trabalho após diagnóstico de câncer da esposa
|Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto
|Fabiana Justus faz surpresa de aniversário para o filho; confira
|Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça
|Fabiana Justus se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amorzinho'