Por onde anda a atriz que interpretou Bia em A Viagem? Saiba como ela está 31 anos depois

A atriz Fernanda Rodrigues volta ao ar na Globo com a reprise da novelaA Viagem no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama que foi ao ar originalmente em 1994, ela interpretou Bia, a filha de Estela (Lucinha Lins) e Ismael (Jonas Bloch). Na época, ela estava com 15 anos.

Passados 31 anos da estreia da trama de Ivani Ribeiro, ela está com 45 anos, continua na carreira de atriz, está casada e tem dois filhos . Após uma participação em 'Os Trapalhões (1991), sua estreia como atriz em novelas da Globo foi em 'Vamp' (1991).

Nos anos seguintes, esteve no elenco de 'Malhação' (1995-1997), 'Corpo Dourado' (1998), 'Estrela-Guia' (2001), 'O Outro Lado do Paraíso' (2017), entre outras. Sua última aparição nas telinhas da Globo foi em 'Fuzuê' (2023), em que interpretou a personagem Alícia.

Em 2024, a artista revelou que enfrentou alguns perrengues na rua por fãs do folhetim espírita. "Ela [Bia] era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa", relembrou ela.

"E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. 'Você não pode falar assim com a sua mãe!'. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua [por causa da Bia]", completou a atriz.

Vida pessoal

Fernanda Rodrigues é casada desde 2002 com o diretor Raoni Carneiro. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia ao ar livre em Portugal, na Europa. Eles são pais de Luisa, de 15 anos, e Bento, de 9 anos. Recentemente, ela ompartilhou em entrevista à CARAS Brasil que ser mãe sempre foi um sonho.

Qual é a história de A Viagem?

Vale lembrar que a trama escrita por Ivani Ribeiro com a colaboração de Solange Castro Neves, é um remake produzido em 1994 de uma trama da TV Tupi, exibida em 1975, também de Ivani Ribeiro. A produção conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), um bandido tira a própria vida na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio.

Sua alma, então, passa a vagar no Vale dos Suicidas, além de infernizar a vida de todos que julga responsáveis por seu trágico destino. Nomes como Miguel Falabella, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Fernanda Rodrigues, Ary Fontoura, Eduardo Galvão também estão no elenco.

