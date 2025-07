Pirulito de Êta Mundo Bom! comenta ausência em continuação da novela

Por que Pirulito não está em Êta Mundo Melhor? O ator JP Rufino explicou a ausência do personagem na continuação da novela

Os telespectadores estão acompanhando a saga de Candinho (Sérgio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor!', que substituiu 'Garota do Momento' no horário das seis na TV Globo. O folhetim, escrito por Walcyr Carrasco, é a continuação de 'Êta Mundo Bom!', exibida originalmente em 2016.

Com a entrada de novos personagens no núcleo e o resgate de figuras já existentes na história, os telespectadores passaram a se perguntar: por onde anda o Pirulito de 'Êta Mundo Bom!'?. JP Rufino, intérprete do menino na primeira trama, explicou sua ausência no novo folhetim.

Por meio das redes sociais, o ator, que atualmente está com 22 anos, mencionou a sua diferença de idade com a do personagem. " Infelizmente, meu mano Pirulito não estará na continuação de Êta Mundo Bom. Existe uma explicação bem simples ", iniciou ele.

" No início, fui chamado para essa sequência. Devido a problemas do personagem ter que imprimir uma idade mais nova, eu não estou imprimindo, porque o tempo passa ", continuou o ator, explicando que não pôde participar da continuação da trama.

"Infelizmente, o tempo passa. Queria eu que o tempo parasse. Acabaram optando por não colocar o Pirulito nessa sequência e colocar um personagem com a idade mais próxima do Pirulito na primeira versão. Infelizmente, não estarei nessa sequência, mas desejo tudo de bom. Foi incrível fazer parte desse universo, foi lindo, quero ver subindo, cada vez indo melhor", finalizou JP Rufino.

Vale lembrar que Pirulito foi 'substituído' na nova novela por Picolé, interpretado por Isaac Amendoim, que assume o papel de novo confidente de Candinho. Na continuação, o personagem de JP Rufino deve ser apenas citado com o argumento de que deixou o Brasil para se dedicar aos estudos.

Qual é a história da novela Êta Mundo Melhor?

A novela Êta Mundo Melhor é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Manter. A história acontece na década de 1940 e traz a continuidade das vidas de personagens já conhecidos, como Candinho (Sergio Guizé), Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

