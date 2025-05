Pequena Lô estreia em novelas com participação em trama do SBT

A criadora de conteúdo Pequena Lô fará sua estreia em novelas com uma participação especial na em 'A Caverna Encantada', do SBT

Pequena Lô gravou sua primeira participação em uma telenovela. A apresentadora, psicóloga e criadora de conteúdo interpreta a si mesma em A Caverna Encantada, produção do SBT escrita pela autora Iris Abravanel.

"Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi tão legal gravar com essas lindezas", disse a famosa. A participação marca ainda um momento especial na carreira da artista, que celebra 10 anos de trajetória neste ano.

O encanto com sua presença na emissora também tomou conta dos atores e da produção, que a receberam com entusiasmo, perguntas e pedidos para tirar fotos com a apresentadora do talk show 'No Divã da Lô'. O desempenho também rendeu elogios do diretor-geral de dramaturgia, Rica Mantoanelli, e do time de dramaturgia presente nas filmagens.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Lô participa de um projeto audiovisual, mas é a primeira novela. O resultado das cenas gravadas com a criadora de conteúdo poderá ser visto em breve na novela do SBT. A Caverna Encantada é exibida de segunda a sexta, às 21h05, no SBT.

Íris Abravanel ficará longe das novelas do SBT por um tempo

A autora Íris Abravanel ficará um tempo longe das novelas do SBT. Nesta quinta-feira, 15, a filha dela, Daniela Beyruti, contou que a mãe vai tirar um tempo para digerir tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos tempos antes de retomar um projeto como autora de novelas.

"A gente deu um tempo para ela poder digerir tudo e poder voltar a escrever. Então a gente provavelmente vai ter, depois da Caverna, alguma coisa para cobrir esse espaço até a gente começar a próxima produção", disse ela, segundo o site Contigo!, citando a atual novela A Caverna Encantada, que é a trama infantil do SBT. Saiba mais!

