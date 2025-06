Patricia Pillar estará na próxima novela de Walcyr Carrasco? Saiba mais

A CARAS Brasil apurou se a atriz Patricia Pillar será a protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco; confira

Uma notícia envolvendo Patricia Pillar (61) movimentou o mundo dos famosos esta semana, isso porque foi divulgado que a veterana está negociando seu retorno ao horário nobre da Globo. A informação é que ela deve interpretar a protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, com direção artística de Amora Mautner, mas será que isso é verdade? A CARAS Brasil apurou com detalhes este assunto.

De acordo com informações do site Observatório da TV, Patricia Pillar está com as negociações avançadas para retornar à Globo como a protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 18 de maio de 2026.

Segundo fontes da CARAS Brasil, a informação não procede e Patricia Pillar não é um dos nomes cotados para ser a protagonista da próxima novela das nove do autor do clássico Chocolate com Pimenta (2003). A atriz não é uma das opções para o papel.

O que se sabe sobre a próxima novela do autor?

Recentemente, Walcyr Carrasco confirmou que trabalha na sinopse de uma nova novela das nove. Durante entrevista ao Conversa com Bial, o autor explicou que escreveu os 30 primeiros capítulos de Êta Mundo Melhor!e começou a desenvolver uma trama inédita para o horário nobre da emissora.

Se nada for alterado, a história de Walcyr Carrasco deve substituir Três Graças e estrear em 2026. A trama de Aguinaldo Silva tem previsão de ir ao ar na Globo em outubro deste ano, substituindo o remake de Vale Tudo.

O autor de novelas é responsável por grandes sucessos da emissora como Amor à Vida (2013) , O Outro Lado do Paraíso (2017), A Dona do Pedaço (2018), Chocolate com Pimenta (2003) e outros clássicos.

