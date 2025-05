Patrícia Gasppar, de Beleza Fatal, relembra personagem marcante na carreira: 'É outro divisor'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Patrícia Gasppar fala sobre o sucesso de Beleza Fatal e relembra momentos da carreira

Patrícia Gasppar (59) segue colhendo os frutos do sucesso de Beleza Fatal, após integrar o elenco do fenômeno do streaming, que dominou as redes sociais, parte do público descobriu outro papel marcante da atriz, onde ela deu vida a personagem Caipora, no Castelo-Rá-Tim-Bum, uma das maiores séries de televisão infantil da história brasileira. "Esse é outro divisor, este é um marco", declara em entrevista à CARAS Brasil.

A atriz relembra que foi convidada por Cao Hamburger e Flávio de Souza para encorporar a Caipora e teve grande liberdade na criação artística da personagem: "A gente começou a brincar e fomos criando coisas para ela, o assovio, a movimentação, a dança. A dança nos meus personagens sempre vem".

"Esse é outro divisor, este é um marco. O Castelo, eu costumo até lembrar, foi o único personagem que não teve teste. Me chamaram, já meio que, diretamente, para o personagem. Nós conversamos e, então, começou ali a nascer a Caipora", declara.

A personagem é um misto de figuras folclóricas brasileiras, como o curupira e a caipora da mata, mas Patrícia Gasppar complementa: "E com muitas intervenções". A atriz fala sobre o sucesso do Castelo Rá-Tim-Bum e boa repercussão até os dias de hoje.

"Foi um ano de gravação do programa que até hoje passa, rende, tem as exposições que não param e as pessoas que se emocionam cada vez que você fala [da personagem]. Eu falei que a gente devia fazer uma camiseta escrita: 'eu fiz parte da sua infância', que é o que a gente mais escuta", finaliza a atriz.

