Patrícia Gasppar, de Beleza Fatal, relembra aluna ex-BBB: 'Ela queria fazer sucesso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Gasppar fala sobre carreira e confessa ter sido professora de uma participante do 'BBB 24'

Patrícia Gasppar(64) segue colhendo os frutos do sucesso de Beleza Fatal. Para além da novela, a atriz também é diretora e já desempenhou diversos projetos na carreira, inclusive, como professora, onde deu aulas para uma ex-BBB bastante famosa. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra este período de sua vida.

A atriz lecionou no Célia Helena Centro de Artes e Educação e ficou responsável por dirigir os alunos, onde montou alguns espetáculos. Neste período, Patrícia Gasppar chegou a dar aulas para Beatriz Reis, a ex-BBB também conhecida como Beatriz do Brás ou Beatriz do Brasil.

"[Foi minha aula] A Beatriz, Bia do Brasil, que está fazendo sucesso, ela encontrou o nicho dela. A Bia é um caso bem maluco porque ela é aquilo ali e ela sempre foi uma pessoa com muita obstinação, ela queria fazer sucesso. Ela queria falar para a multidão e tentou muitas coisas e batalhava sozinha. Ela tinha uma bolsa e é de uma personalidade única", relembra.

Patrícia Gasppar nega os boatos de que Beatriz Reis é um personagem: "Não! Ela é [daquele jeito]". A atriz confessa que ficou feliz por ver a ex-aluna no Big Brother Brasil 2024 e celebra os caminhos que a jovem vem percorrendo.

DIVISOR DE ÁGUAS

Patrícia Gasppar participou recentemente de Beleza Fatal, mas a atriz também tem outro personagem marcante em sua carreira, onde ela deu vida à Caipora, no Castelo-Rá-Tim-Bum, uma das maiores séries de televisão infantil da história brasileira.

"Foi um ano de gravação do programa que até hoje passa, rende, tem as exposições que não param e as pessoas que se emocionam cada vez que você fala [da personagem]. Eu falei que a gente devia fazer uma camiseta escrita: 'eu fiz parte da sua infância', que é o que a gente mais escuta", finaliza a atriz.

