Paolla Oliveira recebe críticas de colunista do Grupo Globo; veja por quê

A escalação da atriz Paolla Oliveira para interpretar Heleninha no remake de Vale Tudo foi alvo de críticas na internet

A escalação da atriz Paolla Oliveira para interpretar Heleninha no remake de Vale Tudo foi alvo de críticas na internet. Nesta segunda-feira, 9, a colunista do jornal O Globo, a jornalista Ana Luiza Santiago deu sua opinião sobre a artista.

"[Nota zero] Para o gestual exagerado de Paolla Oliveira como Heleninha em “Vale tudo”. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando", escreveu ela na publicação.

Nos comentários da publicação nas redes sociais, os seguidores aproveitaram para dizer o que pensam. "Paola é maravilhosa … mas acho que falta uma direção mais sensível com a personagem", falou uma. "Nossa, pensei que esse zero não fosse acontecer. Esses gestos atrapalha a personagem", comentou outra.

"Boa! Ela é uma ótima atriz, mas está caricata demais. Preocupada em ser fiel à Heleninha da Renata Sorrah (que, vamos combinar, é ÚNICA), se perdeu nos trejeitos", observou uma terceira pessoa. "Demorou pra esse zero vir. Adoro a Paola como atriz, mas esse personagem tá extremamente exagerado no gestual, não suporto nem mais olhar as cenas dela pq a cada segundo ela joga aquele cabelo", escreveu outra internauta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Coluna Play (@colunaplay)

Bella Campos também foi alvo de críticas da colunista

Recentemente, a atriz Bella Campos, que interpreta a personagem Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, também teve a sua atuação analisada pela jornalista e recebeu nota zero. “[Zero] Para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo, cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake”, escreveu ela.

Já a escalação da atriz Ingrid Gaigher para interpretar Lucimar foi alvo de elogios. "[Dez] Para Ingrid Gaigher, fazendo bonito como Lucimar em “Vale tudo”. A atriz sabe aproveitar as boas cenas da personagem, que trata de temas importantes. Ela vai bem tanto no drama quanto nos momentos de leveza", escreveu ela.

Vale lembrar que a coluna, já tradicional no jornal, aborda temas ligados ao entretenimento e à teledramaturgia brasileira. Nela, a jornalista atribui notas 10 e 0 a atores, programas de TV e produções de streaming.

Leia também: Veja qual foi a reação de Paolla Oliveira à escolha de Virginia como Rainha da Grande Rio