Paolla Oliveira reage ao receber nota zero por sua Heleninha em Vale Tudo

Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre a nota zero em coluna de TV sobre sua atuação em Vale Tudo: 'Quem se expõe precisa ter a coragem'

A atriz Paolla Oliveira responde à nota zero que recebeu por sua atuação como Heleninha no remake de Vale Tudo, da Globo. A nota baixa foi dada pela colunista Ana Luiza Santiago, que escreve a Coluna Play do Jornal O Globo. A jornalista justificou a nota baixa ao dizer que a artista estava com o “gestual exagerado. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando”.

Com a repercussão da crítica para o seu tipo de interpretação de Heleninha, a atriz gravou um vídeo nas redes sociais para refletir sobre o assunto. Com maturidade, ela deixou claro que suas escolhas cênicas podem não chegar do mesmo jeito para todo mundo, mas que tem a maturidade para seguir acreditando em sua escolha para a personagem.

"Eu tinha esquecido que tinha isso de dar nota ainda pro nosso trabalho. Pois tem! E às vezes é isso mesmo que acontece, sabe? A gente se entrega muito, se entrega mesmo! Mergulha fundo, estuda, se desafia. Acredita! E ainda assim não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria, sabe? Faz parte! Quem se expõe precisa ter a coragem para estar preparado para tudo que vem. Até um zero. E é a vida", disse ela.

E completou: "Eu sigo daqui acreditando nessa Heleninha. Aliás, eu acho que essa é uma das maiores maturidades que um ator tem que ter hoje em dia. É acreditar. Pegar um caminho, estudar, se aprofundar naquilo, pegar o caminho e não se desviar no meio dele, porque são muitos os desvios, né? E eu sigo daqui acreditando nessa mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias para não se perder dela mesma. E talvez isso incomode, né? Incomoda, às vezes me incomoda. Talvez ela não agrade. Tá tudo certo. O fato que ela existe, que eu estou entregue a ela. Embasada, com toda a verdade. E, claro, não é nada sobre mim".

Por fim, ela deu um conselho para os seguidores. "Agora o meu recado vai para você, que está aí hoje num 7, 7,5, num 4, ou até quem sabe num zero. Que isso não te defina, porque o que importa é o que você faz com isso. É o que você faz depois e a partir disso", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Leia também: Vale Tudo: Segredo bombástico de Odete no remake é revelado

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 9 a 14 de junho:

Capítulo 61 - Segunda-feira, 9 de junho

Odete gosta de saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. Raquel nota o interesse de Dalva, um fornecedora, por Poliana. César desconfia de Maria de Fátima e não conta que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente com seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença diária de um cliente em seu restaurante. Poliana faz uma revelação íntima a Aldeíde. Odete chega ao restaurante onde César está com Maria de Fátima.

Capítulo 62 - Terça-feira, 10 de junho

César esconde Fátima e cumprimenta Odete. Aldeíde apoia Poliana. Maria de Fátima diz a César que precisa se aproximar de Solange e colocar uma pessoa na casa de Afonso para monitorar a relação do casal. Lucimar estranha que Raquel tenha pedido a ela o telefone de Marina, que trabalha na casa de Celina. Renato não aceita o fato de Marco Aurélio e Leila estarem apaixonados. Igor conta a Afonso que Maria de Fátima está apaixonada por ele. Maria de Fátima pede para Marina ajudá-la a ficar com Afonso. Suzana comunica a Renato que Marieta voltará a ser secretária. Solange observa Afonso com Maria de Fátima.

Capítulo 63 - Quarta-feira, 11 de junho

Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma. Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua emprensa de catering para os sócios do restaurante da hípica. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.

Capítulo 64 - Quinta-feira, 12 de junho

César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 13 de junho

Marieta e Suzana chamam uma ambulância para levar Renato ao hospital. Aldeíde pede a Poliana para dar o número de seu celular a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que se casará com Leila. Celina avisa a Heleninha que Renato está internado. Heleninha nota que Ivan fica impactado ao observar Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeíde para viajar a Portugal com ele. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, que disfarça ao ver Igor.

Capítulo 66 - Sábado, 14 de junho

Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento. Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo. Ivan critica Leila por namorar Marco Aurélio. Afonso estranha Mário Sérgio, e Maria de Fátima não gosta. Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeíde dá sua boneca reborn para uma menina. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago. Raquel fica abalada com a presença de Heleninha no samba. Heleninha bebe ao ver Ivan olhando para Raquel. Heleninha e Raquel se enfrentam.

Leia também: Vale Tudo: Saiba o que aconteceu com Tiago na primeira versão da novela