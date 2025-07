Paolla Oliveira reage ao receber críticas por Heleninha de Vale Tudo: ‘Não estão prontas’

Atriz revela frustração com julgamento do público e afirma que sua personagem deveria provocar reflexão sobre o alcoolismo, não afastamento

A atriz Paolla Oliveira decidiu se pronunciar sobre as críticas que vem recebendo por sua interpretação de Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo. Em entrevista ao jornal Extra e repercutida pelo site F5, ela demonstrou surpresa com a reação do público e reforçou que a abordagem mais gestual e intensa da personagem foi pensada com intencionalidade.

A personagem, marcada na versão original de 1988 pela atuação de Renata Sorrah, voltou aos holofotes com a nova leitura feita por Paolla. No entanto, ao invés da empatia que esperava, a atriz vem enfrentando julgamentos que, segundo ela, revelam falta de preparo da audiência para lidar com o tema central da trama: o alcoolismo.

“Todos sabem que o alcoolismo é uma doença, mas não sabem como os alcoolistas se portam. Achei que iria ser mais sério, mais adensado, mas vejo que as pessoas não estão prontas”, afirmou.

Segundo Paolla, seu trabalho foi embasado em conversas com psiquiatras, psicólogos e também em visitas a reuniões dos Alcoólicos Anônimos, justamente para dar mais verdade à personagem. Ainda assim, a recepção foi marcada por comentários que a decepcionaram.

“Me deparei com gente achando que o alcoolismo é uma doença de super-ricos, privilegiados. Em vez de se aproximarem da Heleninha — era essa minha expectativa —, essas pessoas estão se afastando, julgando”, desabafou.

A atriz também comentou sobre o impacto das redes sociais na forma como as críticas chegam até ela. Apesar de não ignorar os comentários, Paolla acredita que a arte também deve incomodar. “Heleninha é uma personagem incômoda que me agrada. Ficaria triste se as pessoas falassem que ela não causa nada.”

Com o novo olhar sobre Heleninha, Paolla busca ampliar a discussão sobre o alcoolismo, evidenciando como a sociedade ainda carrega estigmas e julgamentos que dificultam a empatia e o acolhimento de quem enfrenta a doença. “A gente não pode só enaltecer quando é bom, a gente tem que ser verdadeira também quando acontece alguma coisa que não está no nosso controle”, pontua.

