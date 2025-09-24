Novo ator de Vale Tudo já ficou 3 meses no hospital por causa de doença grave

Novo ator do elenco de Vale Tudo, da Globo, Guto Galvão já revelou detalhes sobre doença grave que começou como gripe e foi parar em seu coração

O ator Guto Galvão é o novo reforço do elenco da novela Vale Tudo, da Globo. Ele entra na trama nesta semana para interpretar o pai de Sarita, que é a menina adotada por Laís e Cecília. O personagem quer se aproximar da filha e vai criar confusão na família adotiva da menina.

Aos 32 anos, o artista já enfrentou um desafio com sua saúde. Em entrevista recente na Revista CARAS, Guto Galvão contou que ficou internado por 3 meses em um hospital quando tinha 22 anos. Ele foi diagnosticado com miocardite viral e demorou quase um ano para se recuperar plenamente.

“Eu peguei um vírus da gripe que entrou na minha corrente sanguínea e se alojou no meu coração. Passei três meses no hospital, um ano sem fazer atividade física. Comecei a me questionar sobre as escolhas de minha vida na cama de UTI e eu cheguei à seguinte conclusão: ‘Se vier a falecer, eu não aproveitei minha vida. Não tenho orgulho de nada’. Decidi que se eu saísse daquela situação, eu iria começar a fazer o que eu queria. Na época não era teatro, era música. Eu sempre quis ter uma banda, viajar pelo mundo em turnê, eu gostava muito de rock. Achava tudo incrível”, relembrou.

Vale Tudo é a primeira novela das 9 do ator, que já atuou em Amor Perfeito, de 2023, na qual interpretou o engenheiro Aníbal. Após sua primeira cena ir ao ar na novela da Globo, ele agradeceu pelo carinho dos seguidores. “Gente, obrigado, obrigado. Estou lendo cada uma das mensagens e estou muito emocionado com todo o carinho de vocês. Esse momento é especial. Há 9 anos, em 2016, eu saí de Belém em busca de um sonho… Poder estar fazendo isso enche meu coração de alegria! Gratidão por todo o apoio, palavras de afeto e afirmação“, afirmou.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 24 a 27 de setembro:

Capítulo 153 – Quarta-feira, 24 de setembro

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Capítulo 154 – Quinta-feira, 25 de setembro

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Capítulo 155 – Sexta-feira, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Capítulo 156 – Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

