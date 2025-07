Novela Vale Tudo recebe nota zero de jornal. Saiba o motivo

O remake da novela Vale Tudo, da Globo, está dando o que falar na internet e acaba de ganhar uma Nota Zero do Jornal O Globo. Entenda o motivo

O remake da novela Vale Tudo, da Globo, recebeu uma Nota Zero da coluna Play, escrita por Anna Luiza Santiago, no Jornal O Globo. O veículo é conhecido por dar notas 10 e 0 para atores e obras do audiovisual. Desta vez, a repercussão negativa foi parar na novela das 9.

Ao dar a nota zero, a colunista justificou sua escolha ao criticar algumas tramas que ficaram ‘perdidas' ao longo dos capítulos. “Zero - Para tramas mal desenvolvidas em ‘Vale Tudo’. Várias surgem e desaparecem num piscar de olhos. Exemplos: burnout de Renato, tráfico de animais, bebês reborn, a obsessão de Marco Aurélio por Sarita etc”, informou.

Nos comentários do post nas redes sociais, os telespectadores concordaram com a colunista e opinaram sobre as histórias que sumiram da novela nos últimos capítulos. "E a clínica fantasma (MESMO) da Leila e Marco Aurélio?", questionou um seguidor. "Cadê a obsessão de Heleninha pelo filho? A personagem dele agora será modelo de prova de saia", comentou outro. "Difícil de assistir... Além disso, cadê a SUPER TRANSFORMAÇÃO DA RAQUEL ??? Foi só aquilo mesmo? Ela chegando no restaurante??? Péssimo! Cadê ela no salão? Comprando roupas????", afirmou mais um. "Parece que não conseguem manter! Alem do mais, temas como bebê reborn nao deveria nem ter sido pauta", opinou mais um.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 15 a 19 de julho:

Capítulo 92 - Terça-feira, 15 de julho

Ivan e Heleninha discutem. César volta ao Brasil. Heleninha procura Raquel para tirar satisfações sobre a contratação de Bartolomeu. Cecília coloca Sarita para participar de uma soltura de passarinhos. Ivan e Celina ficam preocupados com o sumiço de Heleninha. César manda um vídeo para Maria de Fátima, registrando Heleninha embriagada em uma pista de dança. Ivan e Afonso resgatam Heleninha. Tiago se desentende com Marco Aurélio. Heleninha flagra uma discussão entre Ivan e Celina.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 16 de julho

Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel. Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar. Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 17 de julho

Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha. Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. Aldeíde visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio. Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade e decide dormir fora. Celina convence Ivan a ficar em casa, mas o executivo encontra Heleninha embriagada.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 18 de julho

Bartolomeu acolhe Ivan. Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André e repreende a irmã. Heleninha resolve ir atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu deixa Heleninha na porta de casa. Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan. Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.

Capítulo 96 - Sábado, 19 de julho

Raquel avisa a Ivan o paradeiro de Heleninha. Solange garante a Renato que já superou sua questão com Maria de Fátima e a aceita como nova cliente da agência. Odete ameaça internar Heleninha. Odete flagra Walter olhando as fotos de Leonardo. Marco Aurélio registra o galanteio que Mário Sérgio faz a Odete. Maria de Fátima se oferece para ajudar Leila no evento para o sheik. Ivan comenta com Luciano que sua vida era mais fácil quando estava com Raquel. Sardinha alerta Solange para parar de provocar Maria de Fátima. Raquel e Ivan acabam se beijando. Odete estranha ao chegar ao sítio e encontrar a casa vazia.

