Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Novela teve romance entre mulheres censurado; descubra qual
Novelas / CHOCANTE

Novela teve romance entre mulheres censurado; descubra qual

No ar em 1988, a versão original de Vale Tudo teve o romance entre duas personagens censurado pela Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP)

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 14/08/2025, às 07h30

Versão original de Vale Tudo passou por censura; Entenda mais sobre - Foto: Bazilio Calazans/Globo
Versão original de Vale Tudo passou por censura; Entenda mais sobre - Foto: Bazilio Calazans/Globo

Vale Tudo voltou à TV Globo no início de 2025 com uma adaptação criada por Manuela Dias e direção de Paulo Silvestrini. A trama, no entanto, foi ao ar pela primeira vez em 1988 com uma versão muito diferente da atual, repleta de estereótipos e tendo sofrido um caso de censura.

O roteiro original do folhetim foi escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e teve direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington. Na época, o trabalho do trio era criar uma novela das oito que superasse o sucesso de Mandala (1987), mas os autores terminaram o projeto com um clássico da teledramaturgia brasileira.

Com a Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP) ainda ativa, era comum que programas de televisão e novelas, como as da TV Globo, passassem por algum tipo de censura em seus roteiros. O órgão oficial de censura e fiscalização criado durante a ditadura militar brasileira era responsável por se certificar de que as tramas eram “adequadas” para ir ao ar.

Vale Tudo, assim como sua antecessora Mandala e muitas outras, não escapou da censura. Na trama original, Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska) viviam juntas e deveriam representar um relacionamento amoroso lésbico, porém a relação era muito mais subentendida. Durante sua produção, a DCDP ordenou o corte de inúmeras cenas do casal.

Durante a história original, Cecília faleceu em um acidente trágico e deixou Laís para ministrar sozinha a pousada construída pelo casal. O objetivo da trama era utilizar da luta pelo patrimônio travada por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), irmão da vítima, para abordar o tema da herança entre casais homoafetivos. No entanto, a censura e o corte de cenas dificultaram a abordagem temática.

Em sua versão atual, a autora Manuela Dias prometeu reescrever a história com um novo olhar moderno e garantiu um final feliz para o casal, porém as duas precisarão passar por novos obstáculos, como o desaparecimento de Laís e um novo acidente que resultará em um longo coma para Cecília.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA AUTORA MANUELA DIAS NO INSTAGRAM:

