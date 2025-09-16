Novela tem rumo alterado após gravidez inesperada de atriz; descubra qual

No ar em 2014, o roteiro de Geração Brasil precisou ser alterado após a descoberta da segunda gravidez de Taís Araújo; saiba mais sobre

No ar em 2014, Geração Brasil é considerada um dos maiores fracassos da TV Globo. Com uma das audiências mais baixas da última década, a novela foi marcada por uma confusão generalizada em sua trama que dificultava a compreensão e a conexão com o público.

Escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e com direção de Denise Saraceni, a trama segue Murilo Benício como Jonas Marra, um visionário da tecnologia que, aos 18 anos, deixa todos os atritos com a mãe para trás e investe no desenvolvimento de um computador de baixo custo nos Estados Unidos, o que o leva a tornar-se diretor executivo de uma das maiores empresas de tecnologia.

Ao lado de Benício estava Cláudia Abreu, que deu vida à esposa de Jonas, Pamela Parker, além de outras estrelas da emissora como Lázaro Ramos, Luís Miranda, Renata Sorrah e Isabelle Drummond, que interpretou a filha do casal, Megan.

O folhetim também contou com Taís Araújo dando vida à Verônica Monteiro, jornalista, viúva e mãe do jovem Vicente, interpretado por Max Lima. Na trama, a personagem conhece Jonas durante uma coletiva de imprensa, os dois se apaixonam e a profissional escreve um livro sobre a vida do marido com seu filho, o hacker Davi.

Durante a produção da novela, os autores de Geração Brasil precisaram alterar o roteiro devido a descoberta de que Taís estaria grávida de quatro meses da segunda filha com seu marido e colega de elenco, Lazáro Ramos. Segundo a atriz, a gravidez foi uma surpresa para o casal.

“Quando eu comecei a tentar engravidar do João, demorei seis meses. Desta vez, achei que ia demorar também e engravidei 30 dias depois. Eu queria engravidar, mas fui pega de surpresa pela rapidez”, afirmou a atriz à imprensa da época.

Para lidar com a situação, os novelistas afirmaram que poderiam alterar o roteiro para que Verônica também engravidasse, mas apenas quando a novela estivesse perto do fim. Foi decidido que a personagem engravidaria de Jonas, que alegava não poder ter filhos. A descoberta agitaria a trama e a relação entre os dois.

Durante o período de espera até a revelação, Taís foi filmada em closes no rosto ou acima da barriga. Porém, quando a gravidez da personagem foi revelada, a barriga da atriz já estava tão grande que foi necessário afirmar que Verônica e Jonas esperavam gêmeos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ TAÍS ARAÚJO NO INSTAGRAM:

Leia também: Taís Araújo e Lázaro Ramos renovam votos com comemoração intimista