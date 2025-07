Novela História de Amor: Saiba o que aconteceu com a vida de Carolyna Aguiar

Atriz que atuou na novela História de Amor, da Globo, Carolyna Aguiar faz faculdade e tem trabalhos paralelos. Ela até tentou virar monja

A atriz Carolyna Aguiar está no ar na reprise da novela História de Amor, da Globo, mas ela está longe da telinha há 10 anos. Saiba como anda a vida dela hoje em dia:

Carolyna Aguiar tinha 25 anos quando atuou na novela História de Amor, de Manoel Carlos. Hoje em dia, aos 55 anos, ela possui carreiras paralelas à atuação. Em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo, a estrela contou que está no primeiro ano da faculdade de psicologia.

"Hoje em dia, como atriz, eu não consigo ganhar todo meu dinheiro. O ideal seria viver só disso. Para isso, tive muitos trabalhos paralelos, como professora de yoga e dança", disse ela. Inclusive, ela já tentou ser monja na Índia. "Eu queria morar na Índia, seguir meu caminho espiritual e ficar lá para sempre. Quis virar monja. Eu não virei porque minha guru não deixou", afirmou.

Nas redes sociais, ela se define como : "Atriz, Yoguine, Performer e produtora cultural, Professora da Técnica Alexander e Estudante de psicologia". Além disso, ela compartilha bastidores de trabalhos e momentos especiais da vida.

Atualmente, Carolyna é mãe de dois filhos, Francisco e Anna Clara.

Por onde anda Claudia Lyra?

A atriz Claudia Lira foi um dos destaques do elenco da novela História de Amor, que está sendo reprisada nas tardes da Globo. Na trama, ela interpretou Vandinha, uma jovem que vivia às custas dos pais. Hoje em dia, a artista se dedica ao teatro.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Lira comemorou o sucesso da novela História de Amor, que tem um lugar especial no coração dos telespectadores. "Mesmo sem a novela estar no ar, as pessoas sempre comentam sobre ‘História de Amor’. É uma história muito viva na cabeça das pessoas. É um prazer rever esse trabalho. Foi um período muito feliz. Éramos um elenco muito unido, uma verdadeira família. A Vandinha era uma jovem sem preocupações, que não trabalhava, não fazia nada. Ela é uma pessoa inocente, que achava que todos têm as mesmas oportunidades", disse ela.

Atualmente, Claudia Lira está com 59 anos e longe da TV desde que participou da novela Segundo Sol, da Globo, em 2018. Porém, ela não parou de trabalhar. A estrela está dedicada aos espetáculos de teatro. "Eu nunca parei de trabalhar. Continuo fazendo muita coisa, principalmente no teatro. Com relação às novelas, acabei me afastando, não sei muito bem como estão atualmente. Preciso correr atrás. Atualmente, estou escrevendo uma peça de teatro também", contou.