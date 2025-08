Novela em preto e branco marcou a história da TV Globo; Descubra motivo

No ar entre 1976 e 1977, Estúpido Coração marcou a história da teledramaturgia ao ser a última novela em preto e branco da emissora; Saiba mais

No ar entre 1976 e 1977, Estúpido Coração entrou na história da teledramaturgia e da TV Globo. Criada por Mário Prata e com direção de Régis Cardoso, a novela fez sucesso no horário das sete e marcou a transição entre a televisão em preto e branco e colorida.

Estrelada por Françoise Forton, a trama segue a história da normalista Maria Tereza na fictícia Albuquerque, no interior de São Paulo, no início da década de 1960. A jovem sonha morar na capital e ser eleita Miss Brasil, mas entra em conflito com o namorado, João (Ricardo Blat), um rapaz idealista que pretende seguir carreira jornalística, mas que morre de ciúmes da amada.

Na cidade fictícia, os jovens curtem o som do rock e do twist nas pistas de danças, e nas ruas seguem o modismo dos jeans e jaquetas de couro enquanto se exibem dirigindo lambretas e motocicletas pelas ruas da cidade.

Estúpido Coração marcou a história da televisão e das novelas ao ser o último folhetim exibido em preto e branco. A trama teve os dois últimos capítulos, que foram ao ar em fevereiro de 1977, gravados em cores, diferente do resto da novela que foi gravada toda em preto e branco.

A novidade colorida foi uma surpresa da emissora. Sob a direção de Walter Avancini, os artistas envolvidos na telenovela não sabiam sobre a transição e foram surpreendidos junto ao público quando os capítulos foram ao ar.

Essa, no entanto, não foi a única novidade inusitada da novela. A trama reconstituiu com fidelidade o concurso Miss Brasil de 1961 e teve as cenas gravadas no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com a participação dos apresentadores do concurso real, Hilton Gomes e Marly Bueno, e um público de 10 mil pessoas assistindo

O elenco não foi informado de quem seria a vencedora do concurso, incluindo Françoise Forton, que se emocionou ao descobrir que a personagem Maria Tereza foi a coroada da competição.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ FRANÇOISE FORTON NO INSTAGRAM:

View this post on Instagram A post shared by Françoise Forton (@francoiseforton)

Leia também: Atriz de Tieta enfrentou câncer duas vezes e morreu aos 64 anos