Novela da TV Globo teve horário eleitoral fictício; descubra qual

No ar em 2001, a novela Porto dos Milagres pôde contar com um horário eleitoral fictício em sua exibição na TV Globo; saiba mais

No ar em 2001, Porto dos Milagres foi a sexagésima novela das oito da Rede Globo. Criada por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e com direção de Marcos Paulo e Roberto Naar, o projeto teve inspiração nos romances Mar Morto (1936) e A Descoberta da América pelos Turcos (1994) de Jorge Amado.

Na época de sua exibição, Porto dos Milagres foi chamada pela imprensa local de “a maior superprodução da história dramatúrgica brasileira”. Estrelada por Cássia Kis e Antônio Fagundes, a novela custou, por volta de, US$ 80 mil por capítulo. Tendo grande parte das suas cenas gravadas em locações como a Ilha de Comandatuba e a cidade de Sevilha, na Espanha, os bastidores da trama não eram tão glamourosos quanto pareciam nas páginas dos jornais.

A locação e os cenários, no entanto, não foram os únicos investimentos realizados pela TV Globo durante a superprodução do folhetim. Nos capítulos finais da trama, o pescador Guma (Marcos Palmeira), que defendia as cores do Partido das Causas Trabalhistas, se candidata à prefeitura, enquanto Félix Guerreiro (Fagundes), do Partido da Vanguarda Democrática, ao governo do Estado.

Para acompanhar o enredo, a direção da novela e a Divisão de Propaganda da Central Globo de Comunicação se uniram para criar uma campanha eleitoral fictícia com os personagens na disputa, inserindo um horário eleitoral gratuito fictício nos intervalos da novela e durante a programação da emissora.

O projeto contou com a criação de filmetes, partidos, jingles, logos, imagens de campanha e discursos. Ao final da história, o pescador Guma, personagem de Palmeira e herói popular apoiado pelo público da novela, recebe a vitória da disputa.

Na época em que Porto dos Milagres esteve no ar, a emissora precisou enfrentar inúmeras críticas devido à alta repercussão do enredo, sendo algumas delas pela paródia política de algumas autoridades políticas, que demonstraram seu descontentamento com a trama em recados enviados aos dirigentes da emissora.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Atriz teve crise de bipolaridade e surtou durante gravações de novelas; descubra qual