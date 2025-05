Nathalia Dill encarna personagem com vida transformada após diagnóstico: 'Grande solidão'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Nathalia Dill fala sobre 'Guerreiros do Sol' e avalia como drama da novela ainda se repete na vida real

Nathalia Dill (39) está em contagem regressiva para a estreia de Guerreiros do Sol, próxima novela Globoplay, que chega ao streaming no dia 11 de junho. Na trama, a atriz será Valiana, uma personagem que enfrentará um grande drama e que promete inspirar todo mundo com sua força e determinação. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista adianta sobre a obra.

Guerreiros do Sol é uma novela ambientada no sertão brasileiro nas décadas de 1920 e 1930. Ao longo da trama, a personagem de Nathalia Dill acaba descobrindo um câncer no seio e precisa lidar com a doença em um período onde não se tinha tanta informação sobre.

"Uma doença muito nova [para época]. É uma doença que ninguém sabia o que era. As pessoas achavam até que era contagiosa. Até tem uma fala que ela pergunta: 'Como é que pega? Peguei de alguém? O que o que me conectou muito para quando a gente teve a pandemia, naquele início, uma doença nova que ninguém sabia [...] um pavor geral", declara.

Valiana se casa com o Delegado Novaes (Gustavo Machado) para quitar uma dívida de jogo do pai. Depois de ficar viúva, ela se engraça por Arduíno (Irandhir Santos), que finge ser o marido que ela merecia ter de verdade.

Nathalia Dill fala sobre a trama de sua personagem e como a vida amorosa de Valiana acaba sendo impactada por conta da doença. Segundo a atriz, apesar da trama ser ambientada no passado, até os dias atuais muitas mulheres são abandonadas pelos parceiros após o diagnóstico de câncer.

"Eu entendi a grande solidão que é você viver algo que ainda não tem nome. Uma coisa que chamou muito a atenção também é que os dois personagens tanto o marido, quanto Arduíno, quando recebem essa notícia, a primeira reação que eles têm é de rejeição, afastamento e abandono. Isso tem 100 anos e foi muito curioso perceber que isso acontece hoje em dia também. A maioria das mulheres que são abandonadas nessa situação, a maioria das mulheres que tem o descaso do cuidado é muito grande", reflete.

MULHER DO SEU TEMPO

Aos poucos, a amizade com Jânia (Alinne Moraes) faz Valiana enxergar a vida como ela é. Apoia as ideias feministas da amiga, para desespero de Arduíno. Sem entrar em muitos detalhes, Nathalia Dill confessa ao falar da personagem.

"É uma mulher do tempo dela. Ela é casada com delegado da cidade e ao mesmo tempo ela tem questões internas e ela é uma mulher que vai ter uma trajetória de superação muito bonita. A relação que a Valiana tem com o marido dela é uma relação totalmente de submissão. Ela não tem voz, não tem poder, não tem domínio sobre a própria vida [...] Eu acho que o Arduíno acaba plantando essa semente na Valiana, ela percebe que pode ser feliz", declara.

Nathalia Dill revela as expectativas com a trama: "Mostra um Brasil tão bonito, mostra uma história da qual a gente se conecta. Vendo essa história também que a gente entende como que a gente veio parar aqui",finaliza a atriz.

