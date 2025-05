Murilo Benício revela que chorou nos bastidores de novela. Saiba qual

Murilo Benício revela qual foi o trabalho em novela que mais exigiu dele física e emocionalmente: ‘Eu chorava de cansaço'

O ator Murilo Benício relembrou qual foi o trabalho que mais exigiu dele física e emocionalmente dele em uma novela. Em entrevista no Alt Tabet, do Canal UOL, ele contou que chegou a chorar de cansaço na época em que gravou a novela O Clone, da Globo, na qual interpretou gêmeos e também o clone.

"Não era nada relacionado à composição, a como eu atuava, era o grau de cansaço que eu sentia. Eu chorava de cansaço em casa, porque fazia um lado e o outro, e isso demandava muito física e emocionalmente. Era uma novela grande, a gente sempre estourava horário", disse ele.

Além disso, o ator comentou sobre o título de galã das novelas ao longo de sua carreira. "Lembro que quando a Globo começou a achar que eu era galã, ia fazer 'Chocolate com Pimenta' (2003), eu falei: 'vou fazer [o personagem com] uma voz desafinada e criar situações em que ele seja um cara muito covarde, pra dar uma quebrada nesse negócio de galã'. Nunca nem passou pela minha cabeça esse título de galã e não queria em algum momento ser confundido com isso com tantas coisas que eu queria fazer", afirmou.

Murilo Benício curtiu viagem com a ex

A atriz Giovanna Antonelli saiu de férias com o atual marido, o diretor Leonardo Nogueira, e também com o ex-marido, o ator Murilo Benício. O trio nutre uma amizade duradoura e costuma fazer passeios juntos. Desta vez, eles foram para uma praia curtir os dias de verão.

A viagem foi revelada por Murilo, que brincou sobre viajar com a mãe do seu filho. “De férias com a ex”, disse ele, brincando com o reality show que leva este nome e se passa em uma praia.

Vale lembrar que Giovanna tem 3 filhos. O primogênito dela, Pietro, é fruto do casamento com Murilo Benício. Enquanto isso, as gêmeas Sofia e Antônia são frutos do atual casamento com Leonardo Nogueira.

