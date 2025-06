Mundial de Clubes altera horário das novelas da Globo; saiba por quanto tempo

'Vale Tudo' e outras novelas da Globo vão começar mais cedo por causa dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA; saiba mais

A partir desta segunda-feira, 16, a grade de programação da TV Globo sofrerá algumas alterações por causa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Até o dia 26 de junho , a novela Vale Tudo vai começar mais cedo, às 20h45, após o Jornal Nacional, que será exibido às 20h, pois a transmissão esportiva começará às 21h40. Nesta noite, os fãs de futebol vão assistir à partida entre Flamengo x Espérance ST.

Além disso, nesta segunda, outras novelas da emissora também vão começar mais cedo. Garota do Momento vai ao ar às 18h, enquanto Dona de Mim será exibida às 19h15.

Já nesta terça-feira, 17, o Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund às 13h, com isso, a programação da manhã sofrerá mudanças. O jornal local começa às 11h30, o Globo Esporte vai ao ar 12h15 e o Jornal Hoje será exibido após a partida, às 15h05.

Por que Marco Aurélio, de Vale Tudo, é sedutor? Alexandre Nero explica

O ator Alexandre Nero dá vida para o executivo Marco Aurélio no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Quando o personagem foi anunciado antes da exibição da trama, todos esperavam que ele seria um vilão e odiado pelos telespectadores. Porém, não foi isso o que aconteceu. A cada capítulo, os fãs da novela ficam mais apaixonados pelo jeito sedutor dele. Afinal, por que o Marco Aurélio é sedutor?

Nero defendeu o seu personagem e explicou que o senso de humor e a sedução dados a Marco Aurélio pela autora do remake, Manuela Dias, tornaram o vilão mais humano. "O mundo mudou e as relações pessoais ficaram mais duras. Só que a Manuela resolveu não fazê-lo tão terrível, e aí surge esse cara carismático, sensível e sedutor. A sedução não tem a ver só com homem e mulher. Tem a ver com fascínio, com encantamento... Os picaretas são extremamente sedutores. Quem vai dar dinheiro para um cara que não é sedutor, né? Políticos são super sedutores", explicou. Saiba mais!

