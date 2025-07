Marisa Orth revela motivo do hiato nas novelas e celebra nova fase

Marisa Orth comanda o “Loucos por Novela”, revisita personagens marcantes e fala sobre como a maternidade moldou suas escolhas artísticas e pessoais

A atriz Marisa Orth, de 61 anos, relembrou sua trajetória na teledramaturgia e comentou sobre a experiência de comandar o “Loucos por Novela”, novo programa do Globoplay dedicado aos noveleiros de plantão.

À frente da atração, a artista promove conversas descontraídas com três convidados a cada episódio, sendo um autor, um diretor e um ator. Juntos, eles mergulham no universo das novelas e discutem temas clássicos como “O Vilão que Amamos Odiar”, entre outras categorias que despertam a memória afetiva do público.

“O programa tem um tom divertido, mas tem também um tom de muita homenagem. É uma atração que homenageia e, em vários momentos, a gente chora. Vários participantes dão uma chorada e temos um público com noveleiros que se especializaram em assistir novelas. Tem muita emoção também”, disse em entrevista ao site “Quem”.

Profissão x maternidade

Mãe de João Antônio Orth, de 26 anos, fruto de seu casamento com Evandro Pereiro, Marisa conta que, quando o filho nasceu, ficou dos 0 aos 10 anos de idade dele sem atuar. “Dos 0 aos 10 anos dele, não peguei novelas. Recebi alguns convites, e a Globo compreendeu e foi muito bacana”, conta.

Ao rever obras antigas, ela se surpreende com os diálogos e situações que hoje seriam impensáveis: “A gente se assustava, às vezes, com umas piadas bem politicamente incorretas. Quando olho para as novelas do passado e as de hoje, o que mais me surpreende, como mulher, atriz e telespectadora, são as novelas que tinham muito mais conteúdo de violência com a mulher e de machismo ou de objetificação. A gente não percebia nada disso, mas isso me chamou atenção”, comenta.

Fora das telas, Marisa mantém o equilíbrio emocional com práticas simples. “Mantenho a minha saúde mental fazendo terapia. É fundamental, não é segredo para ninguém, virei uma garota propaganda de terapia psicológica, acho fundamental. Todo mundo que puder, que tiver a chance de fazer, acho que deve fazer. E tento fazer um esporte, tomar sol, rir da minha própria cara, ajuda muito também. Os momentos que consigo rir de mim são os que eu fico bem melhor de cabeça. É assim que a gente vai levando. Agora, sofro também, sou bem neurótica, não pense você”, diz.

Sobre sua fase atual, entre mediar conversas e revisitar histórias, reflete: “A Magda é uma personagem, eu sou tão grata à Magda. Ela realmente anda com as próprias pernas agora. Ela virou adjetivo, virou um patrimônio do Brasil. Mas é um trabalho de atriz, uma personagem que eu construí. Essas outras coisas, eu acho que as pessoas vão me conhecer melhor, a minha pessoa, as minhas opiniões. Depois de mais velha, achei que eu poderia me abrir mais, achei que eu poderia contribuir, ajudar pessoas dizendo minhas opiniões. E eu tenho recebido um feedback muito bom”, conclui.

