Marieta, de Vale Tudo, é a junção de duas personagens da versão original. Entenda

O remake da novela Vale Tudo, da Globo, é um sucesso na telinha e nas redes sociais. Os fãs da trama sempre comentam sobre as cenas marcantes e os momentos inesperados da história. Porém, você sabia que a personagem Marieta (Cacá Ottoni) é a junção de suas personagens da versão original.

De acordo com o Jornal Extra, a autora do remake, Manuela Dias, uniu as histórias de duas personagens da versão original: Marieta e Iris. Na nova versão, Marieta é uma jovem que era secretária da agência Tomorrow, mas foi demitida. Ela ficou um tempo longe da trama, mas voltou e conseguiu um emprego de secretária na TCA. Inclusive, ela revelou que é assexual e vai viver um romance com Poliana (Matheus Nachtergaele).

Na versão original de Vale Tudo, Marieta também era a secretária da Tomorrow, que foi demitida e retornava para ser cúmplice de Maria de Fátima em um plano contra Solange. Enquanto isso, a personagem Iris era secretária da TCA e era tímida. Ela começava um romance com Poliana no decorrer da trama.

Agora, o remake uniu as duas personagens em uma só e ainda acrescentou a trama sobre ser assexual, que era algo que não era dito na versão de 1988.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para os capítulos de 14 a 16 de agosto:

Capítulo 118 - Quinta-feira, 14 de agosto

Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 15 de agosto

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.

Capítulo 120 - Sábado, 16 de agosto

Maria de Fátima avisa a Celina que César é seu amigo. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem. César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.

