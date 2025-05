Mariana Sena reflete sobre suas expectativas para o futuro: 'Crucial para se viver'

Em entrevista à Revista CARAS, Mariana Sena, Glorinha em Garota do Momento, compartilha perspectivas sobre o futuro com desafios pessoais e profissionais

Mariana Sena (30), responsável por dar vida à Glorinha em Garota do Momento, atual novela das seis da Globo, possui uma longa bagagem em sua vida pessoal e profissional. Ganhando cada vez mais a atenção do público desde sua participação em Mar do Sertão (2022), a artista não esconde sua preocupação com o futuro. Em entrevista à Revista CARAS, a mãe de Ayomi (1) reflete sobre as suas expectativas com o amanhã, principalmente diante de tantos desafios.

"Eu acho que manter o otimismo e a esperança é necessário. As grandes transformações no mundo só acontecem por causa disso. Quando nós nos tornamos pais, o que mais almejamos é que os nossos filhos se virem bem sem a gente no futuro. O que me mantém otimista é ver o olho dela e a sede de conhecer as coisas", confessou.

"O negócio é rezar para que as coisas melhorem, ensinar o que é crucial para se viver. Mostrar para ela que existe um lado bom da vida. Ensinar a ser honesta, humilde, empática, batalhadora. Ao longo do tempo, ela vai se transformando em uma boa pessoa. Sei que muitos outros pais também estão criando seus filhos para serem boas pessoas. Minha esperança está nisso. Sem esperança, não há futuro", apontou.

CARREIRA ARTÍSTICA

"Eu não tinha outro projeto até pouco tempo atrás, mas agora estamos desenvolvendo algo novo, autoral no audiovisual. Sinto saudade do teatro, mas estou focada nisso. Eu mesma que vou produzir! Sempre tive vontade, vamos tendo muitas ideias e colocamos numa gavetinha", explicou.

"Vou fazer 30 anos e quero tirar muita coisa do papel. Eu achava que era uma grande balela essa mudança dos 30, mas eu percebi que estou nessa crisezinha, rolam muitos questionamentos e muita vontade de mudar. Muitas ideias que nunca dou cabo por insegurança e os 30 anos trazem essa coragem", acrescentou.

Além de Mar do Sertão (2022) e Garota do Momento (2024), a atriz também participou de outras produções audiovisuais como Spectros (2020), da Netflix, e Todas as Mulheres do Mundo (2020) e Segunda Chamada (2021), do Globoplay. Continue lendo aqui!

