Mariana Sena abre o jogo sobre autoestima: 'Nunca fui considerada o exemplo de beleza'

"O roteiro trata de situações sociais, mas falamos também sobre amor e sonhos. Existiam pessoas pretas que estavam em lugares de resistência, faziam suas festas, se amavam, faziam política, existiam casais interraciais, mas eles não tinham voz. Rolou um apagamento dessas pessoas", acrescentou.

Além de Mar do Sertão (2022) e Garota do Momento (2024), Mariana Sena também participou de outras produções audiovisuais como Spectros (2020), da Netflix, e Todas as Mulheres do Mundo (2020) e Segunda Chamada (2021), do Globoplay. Continue lendo aqui!