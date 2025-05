Mariana Sena abre o jogo futuro de carreira artística: 'Muita vontade de mudar'

"A Glorinha busca na autoestima dela um lugar para se blindar. É o que mantém ela forte em si. Construir a imagem dela através do cabelo é o alicerce que ela tem com ela mesma. Tem dias que brigo com o espelho, mas outros dias acredito mais", acrescenta.

Além de Mar do Sertão (2022) e Garota do Momento (2024), a atriz também participou de outras produções audiovisuais como Spectros (2020), da Netflix, e Todas as Mulheres do Mundo (2020) e Segunda Chamada (2021), do Globoplay. Continue lendo aqui!