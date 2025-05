Mariana Sena abre o coração sobre protagonismo negro em novela: 'Apagamento'

Em entrevista à Revista CARAS, Mariana Sena, responsável por viver Glorinha em Garota do Momento, fala sobre a importância do protagonismo negro

Glorinha em Garota do Momento, Mariana Sena (30) não esconde a felicidade de estar inserida em um grande momento da televisão brasileira: o protagonista negro. Após sua estreia em Mar do Setão (2022), quando deu vida à Lorena em sua primeira novela, a atriz passou a ser aclamada pelos telespectadores. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz reflete sobre a importância dessa conquista.

"Sempre falo que representatividade nunca é só aumentar o número de pessoas pretas na produção, mas sim fomentar histórias que tragam possibilidades de um futuro diferente. Fico muito orgulhosa fazer parte dessa produção", celebrou.

"O roteiro trata de situações sociais, mas falamos também sobre amor e sonhos. Existiam pessoas pretas que estavam em lugares de resistência, faziam suas festas, se amavam, faziam política, existiam casais interraciais, mas eles não tinham voz. Rolou um apagamento dessas pessoas", acrescentou.

Além de Mar do Sertão (2022) e Garota do Momento (2024), Mariana Sena também participou de outras produções audiovisuais como Spectros (2020), da Netflix, e Todas as Mulheres do Mundo (2020) e Segunda Chamada (2021), do Globoplay.

Durante a pandemia de Covid-19, a atriz retomou seus estudos de Fonoaudiologia na Universidade de São Paulo (USP). Entretanto, enquanto realizava um estágio no Hospital das Clínicas, recebeu um convite para dar vida à Lorena na novela das seis.

ESTUDOS Mariana tentou conciliar as duas carreiras, mas não conseguiu por muito tempo. Entre os trabalhos como atriz, ela trancava o curso de fonoaudiologia e depois retornava. "Eu ia me formar em fonoaudiologia. Eu fazia teatro paralelo à faculdade, então eu estava me formando... Em 2022, no meu último semestre eu larguei. Eu não me arrependo, é uma profissão maravilhosa, mas eu não me vejo fazendo aquilo cotidianamente", afirmou. Continue lendo aqui!

