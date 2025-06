Marco França revela momento que definiu personagem em Guerreiros do Sol: 'Muito forte'

Interpretando Fabiano em Guerreiros do Sol, novela da Globoplay, o ator contou para a CARAS uma experiência que definiu os rumos de seu personagem

O ator Marco França está estrela próxima novela original do Globoplay. Em Guerreiros do Sol, que estreia em 11 de junho, ele interpreta Fabiano Sanfoneiro. Em entrevista à CARAS, ele revelou detalhes dos bastidores do novo folhetim e uma experiência para definir seu personagem na obra.

Por trás das câmeras

A trama de Guerreiros do Sol é inspirada na jornada de Lampião (1898 −1938) e escrita por Sergio Goldenberg e George Moura. Marco conta um pouco dos bastidores e revela que o elenco fez um trajeto que reconstruiu o passo a passo do líder dos cangaceiros até a Grota de Angico (SE), onde aconteceu a chacina que deu fim ao grupo. França definiu como uma experiência longa e de acesso delicado, além de definir os rumos de seu papel:

"Carregado de silêncios e histórias, o lugar - ainda com marcas de balas - e com duas grandes cruzes fincadas em suas pedras nos arrebatou. Não havia como passarmos impunes por aquela experiência. Perguntei ao guia se poderia tocar algo ali que afirmou que sim. Não sabia exatamente o que tocar, mas fui tomado pelo desejo de, como em forma de oração, gratidão e até mesmo permissão e respeito, oferecer minha música naquele espaço cheio de mistério. Uma energia indescritível me conduziu e nos levou a sensações e emoções muito fortes. Penso que esse momento foi determinante em nossa trajetória e construção de nossos personagens naquela preparação. Sinto que Fabiano apareceu pra mim a partir da primeira nota tocada naquele lugar."

Direto para os streamings

Com a novela estreando na plataforma da Globo e no Globoplay Novelas - antigo Canal Viva - a emissora vem com um novo formato, bem-sucedido com Beleza Fatal, da HBO Max. Questionado sobre o que o ator espera, ele avalia que o consumo foi diversificado e popularizou um novo público. França revela que acredita no sucesso da trama: "Acredito que Guerreiros do Sol trará um olhar extremamente belo e sofisticado, cheio de qualidade técnica e estética com ares cinematográficos para um produto com todas as suas características de folhetim, o que imagino ser um grande sucesso para quem curte uma boa novela."



Sobre Fabiano, ele conta que o músico é uma pessoa sempre de bom humor e é sanfoneiro. Por conta dos poucos registros das canções da época que é representada (1920 −1930), a produção compôs faixas que se encaixavam nas cenas, como a música Forrosa: "Ele me aproximou ainda mais do instrumento ao longo de todo o processo de filmagem, me exigindo um aprofundamento técnico diário. As festas fora de cena nos dias de folga também foram um grande aprendizado e exercício para a criação deste personagem tão gostoso de fazer".

