  Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
Novelas / GLOBAL

Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcelo Argenta fala sobre Lauro, seu personagem em Êta Mundo Melhor, e abre o jogo sobre os rumos da trama

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 11h30

Ator Marcelo Argenta
Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo Melhor - Oseias Barbosa

O ator Marcelo Argenta voltou em Êta Mundo Melhor! como Lauro. 10 anos após se despedir do personagem, ele o reencontra na sequência de Êta Mundo Bom!, e conversou com a CARAS Brasil sobre o que podemos esperar dele na trama e se o romance com Tobias (Cleiton Morais) pode ganhar mais destaque nessa continuação.

Sobre a continuação, ele define como um reencontro que acontece de forma única, principalmente na sequência de mais um sucesso de Walcyr Carrasco: "Poder reviver um personagem tão bacana numa novela que foi de extremo sucesso e estar fazendo algo histórico, algo que nunca foi feito na televisão, uma continuação de uma novela dez anos depois. Então está sendo incrível reviver esse personagem."

Conflitos e nova fase

Lauro é um personagem recheado de conflitos: questões amorosas, homossexualidade em uma época que o preconceito era muito mais forte e viver o dilema de se assumir ou viver a vida no sigilo. Sobre isto, Marcelo pontua: "Não é simplesmente chegar e se assumir, existe uma questão da sociedade da época. Um homem na idade dele e solteiro era mal visto, então isso é uma coisa que o 'incomoda'. Espero que a história dele com Tobias se desenvolva. Mas claro que não temos só isso do Lauro. Agora ele tem seu núcleo, o hospital, que tem como sua enfermeira a Estela, vivida pela Larissa Manoela, uma das protagonistas da novela, e além do hospital ele irá frequentar bastante a Pensão e também o Dancing. Percebo o Lauro com mais evidência nessa continuação, então acredito que bastante coisa pode acontecer com ele."

Mauro Wilson assumiu os capítulos a partir do capítulo 30. Argenta também revela que, a partir deste ponto, tudo se tornou uma novidade para ele e revela que tem esperanças de desenvolvimento do seu núcleo: "Espero que realmente essa história de 'não ousa dizer o seu nome' se desenvolva, acho importantíssimo para o mundo de hoje e para a sociedade que vivemos a forma como será conduzida. Na relação dos personagens e na direção tudo foi criado de uma forma muito bonita, muito delicada. Isso é uma coisa que eu gosto muito e o público que viu a trajetória desses personagens em 'Êta Mundo Bom!' se manifestou sobre isso. Seja me abordando na rua falando sobre ou mandando mensagens, espero que isso continue em “Êta Mundo melhor!".

Leia também: Atriz brasileira Gabriela Amerth estrela filme de Hollywood: 'Validação'

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

