Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcelo Argenta fala sobre Lauro, seu personagem em Êta Mundo Melhor, e abre o jogo sobre os rumos da trama

O ator Marcelo Argenta voltou em Êta Mundo Melhor! como Lauro. 10 anos após se despedir do personagem, ele o reencontra na sequência de Êta Mundo Bom!, e conversou com a CARAS Brasil sobre o que podemos esperar dele na trama e se o romance com Tobias (Cleiton Morais) pode ganhar mais destaque nessa continuação.

Sobre a continuação, ele define como um reencontro que acontece de forma única, principalmente na sequência de mais um sucesso de Walcyr Carrasco: "Poder reviver um personagem tão bacana numa novela que foi de extremo sucesso e estar fazendo algo histórico, algo que nunca foi feito na televisão, uma continuação de uma novela dez anos depois. Então está sendo incrível reviver esse personagem."

Conflitos e nova fase

Lauro é um personagem recheado de conflitos: questões amorosas, homossexualidade em uma época que o preconceito era muito mais forte e viver o dilema de se assumir ou viver a vida no sigilo. Sobre isto, Marcelo pontua: "Não é simplesmente chegar e se assumir, existe uma questão da sociedade da época. Um homem na idade dele e solteiro era mal visto, então isso é uma coisa que o 'incomoda'. Espero que a história dele com Tobias se desenvolva. Mas claro que não temos só isso do Lauro. Agora ele tem seu núcleo, o hospital, que tem como sua enfermeira a Estela, vivida pela Larissa Manoela, uma das protagonistas da novela, e além do hospital ele irá frequentar bastante a Pensão e também o Dancing. Percebo o Lauro com mais evidência nessa continuação, então acredito que bastante coisa pode acontecer com ele."

Mauro Wilson assumiu os capítulos a partir do capítulo 30. Argenta também revela que, a partir deste ponto, tudo se tornou uma novidade para ele e revela que tem esperanças de desenvolvimento do seu núcleo: "Espero que realmente essa história de 'não ousa dizer o seu nome' se desenvolva, acho importantíssimo para o mundo de hoje e para a sociedade que vivemos a forma como será conduzida. Na relação dos personagens e na direção tudo foi criado de uma forma muito bonita, muito delicada. Isso é uma coisa que eu gosto muito e o público que viu a trajetória desses personagens em 'Êta Mundo Bom!' se manifestou sobre isso. Seja me abordando na rua falando sobre ou mandando mensagens, espero que isso continue em “Êta Mundo melhor!".

