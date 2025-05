Malu Galli mostra detalhes da mansão usada pelos Roitman em 'Vale Tudo'

A atriz Malu Galli, que interpreta a personagem Celina, mostrou o imóvel que é gravado as cenas da mansão da família Roitman em 'Vale Tudo'

Malu Galli usou as redes sociais para mostrar os detalhes da mansão da família Roitman. A atriz, que interpreta a personagem Celina na novela Vale Tudo, da TV Globo, contou que o imóvel que eles gravam a trama fica localizado na Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro, e exibiu outros cantinhos do local que não vão ao ar.

Além da faixada e do jardim exibido no folhetim, a artista filmou a piscina de novos ângulos, uma parede de pedras e um local que dá para admirar o pôr do sol. Ao dividir os registros, Malu demonstrou o quanto gosta do lugar.

"Adoro gravar na casa de Celina. É uma propriedade de mais de cento e cinquenta anos, cravada no alto da Glória. Muito linda, muito inspiradora", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os internautas adoraram conhecer a mansão da família poderosa da novela. "Belíssimas. A propriedade e você!", disse a atriz Bruna Aiiso."Ela é linda mesmo. E você também é", afirmou um seguidor. "Queria só um chazinho da tarde aí, sabe? Mas com a Celina!", falou outra. "É maravilhosa mesmo e uma vista deslumbrante" concordou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malu Galli (@malugalli)

Novo personagem entra em Vale Tudo e mexe com Solange

Na próxima semana, a novela Vale Tudo ganhará um novo personagem. O ator Thomás Aquino entrará no remake para viver Mário Sérgio, um repórter que começará a trabalhar na Tomorrow e afetará a vida de Solange (Alice Wegmann).

Na trama escrita por Manuela Dias, o jornalista, de faro fino, estará em busca de novas matérias e tendências. De personalidade charmosa e arrogante, o moço acabará trocando farpas com a ruiva. O personagem trará um lado de ironia e que divertirá o público. Saiba mais!

