Maeve Jinkings abre o jogo sobre rumores de exclusão de Cauã Reymond nos bastidores de ‘Vale Tudo’

Em entrevista, a atriz Maeve Jinkings, que interpreta Cecília em 'Vale Tudo', esclarece os rumores sobre o clima nos bastidores; confira!

A atriz Maeve Jinkings, de 48 anos, que interpreta Cecília em Vale Tudo, novela do horário nobre da TV Globo, abriu o jogo e revelou detalhes sobre os rumores de bastidores envolvendo uma possível exclusão de Cauã Reymond. As especulações ganharam força após a ausência do ator, que vive César Ribeiro na trama, em uma festa do elenco.

“Eu não vejo ninguém excluindo o Cauã, não. Eu acho que ele é uma pessoa reservada mesmo e eu respeito isso. Tenho fases em que gosto de ficar muito quietinha, e tem fases em que escolho enlouquecer um pouco com as pessoas. Esta semana teve a festa da novela e eu não pude ir também” , contou a atriz em entrevista ao Portal LeoDias.

Além de Cauã Reymond, outro ausente na comemoração foi Alexandre Nero. “Como já se criou esse mito em torno, então as pessoas falam. O Cauã foi convidado como todos nós, era uma festa nossa, todos contribuíram, e é uma maneira de celebrar” , comentou.

Convivência entre Cauã Reymond e Bella Campos

Nos bastidores da nova versão de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo, a convivência entre Cauã Reymond e Bella Campos tem sido assunto dentro e fora do set. Em meio aos rumores, Giovani Bittencourt, figurante fixo da produção, contou como é o verdadeiro clima entre os dois e detalhou o comportamento dos atores quando as câmeras estão desligadas.

“Eu estou na novela Vale Tudo como figurante fixo já faz um tempinho, desde o início das gravações. E, assim, o que me admira no Cauã — o que eu vejo nos bastidores — é que, às vezes, tem um pessoal que não é tão bem visto por parte da galera, mas ele trata tanto os figurantes quanto o pessoal do elenco da mesma forma. Ele trata todo mundo bem. Ele chega, cumprimenta… Inclusive, a primeira vez que gravei com ele nessa novela, o que mais me chamou atenção foi ele chegando e cumprimentando os faxineiros antes mesmo de cumprimentar o elenco”, disse ele ao Portal LeoDias.

