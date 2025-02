Lucinha Lins volta às novelas e grava primeiras cenas em Volta Por Cima

Lucinha Lins celebra seu retorno às novelas depois de vários anos afastada: ‘Dá sempre aquele frio na barriga'

A atriz e cantora Lucinha Lins está de volta às novelas. Afastada da Globo desde que atuou em Chocolate com Pimenta, ela retorna à emissora para uma participação especial em Volta Por Cima, trama das 7 da emissora.

Nas cenas, ela será Ruth, uma personagem que era amante do contraventor Rodolfo (José de Abreu) e que teve um filho retirado dos seus braços. Marco (Guilherme Weber) está em busca de sua mãe e descobre o paradeiro de Ruth em sua pesquisa.

Bastidores de Volta Por Cima

Nos bastidores das gravações da novela, Lucinha Lins falou sobre a alegria de voltar a atuar na TV. "Acho que o universo andou me ouvindo. Fiz um comentário recente dizendo que estava com saudades de novela. Eu gosto daquele encontro, eu gosto da família que se reúne todos os dias, dos papos, das brincadeiras... E aí o universo ouviu esse meu comentário e mandou um convite delicioso desse. Uma novela de sucesso, ótima, que eu tenho acompanhado. E estarei ao lado de atores que respeito demais, com gente com quem eu trabalhei e de uma garotada nova linda que está botando pra quebrar. Eu fiquei muito feliz com esse convite", disse ela.

Então, a artista comentou sobre o longo período longe das novelas. "Faz tempo que eu não gravo novela na TV Globo. É um recomeço, mas um recomeço diferente porque agora a gente já tem uma certa experiência, são 50 anos de carreira, mas sempre dá aquele frio na barriga. Estou nervosa, ansiosa e entrando em uma novela que já está nos trilhos há muito tempo, com um elenco muito afiado e trazendo uma personagem que eu estou tendo que criar para começar a gravar. Eu estou muito feliz com isso, espero que dê tudo certo", afirmou.

Por fim, Lucinha celebrou o reencontro com artistas veteranos no elenco da novela. "Eu estou me encontrando com pessoas que eu respeito, admiro, amo, gente que eu trabalhei. O meu abraço com Betty Faria foi encantador. Me senti muito bem-vinda, fiquei emocionada com a minha chegada na Globo para começar esse trabalho, ver figurino, conhecer a direção, a produção. Tudo é muito novo e eu me senti muito acolhida. Foi emocionante e será emocionante daqui para frente todos os dias. Porque eu tenho muito a aprender ainda, e fazer uma novela sempre é um aprendizado muito grande, é uma descoberta muito grande. Então, vamos descobrir quem é esta mulher e aprender com ela e com os meus colegas maravilhosos os caminhos que nós vamos seguir", afirmou.

Foto: Globo / Manoella Mello