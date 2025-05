Lucinha Lins revela qual foi sua cena mais marcante na novela A Viagem

A novela A Viagem será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, e a atriz Lucinha Lins relembra o trabalho de sucesso como a personagem Estela

A atriz Lucinha Lins tem um lugar especial em seu coração para a novela A Viagem, que foi ao ar há mais de 30 anos e segue sendo um sucesso. Tanto que o folhetim voltará à TV a partir de 12 de maio, quando será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Prestes a rever a trama na telinha, a artista recordou momentos especias do projeto.

Na novela, Lucinha interpretou Estela, irmã de Dinah (Christiane Torloni) e que cria a filha sozinha após o abandono do marido. Ao relembrar das cenas, ela citou uma sequência que foi a mais marcante.

"Tem cenas muito marcantes, mas é inegável a cena de quando a ‘Estela’ percebe que a ‘Dinah’ morreu, que o coração dessa irmã, com quem ela tinha uma relação de alma, parou. Foi uma cena difícil de ser feita, e foi feita de primeira, maravilhosa. Eu tive ao meu lado o nosso Cláudio Cavalcanti, querido, e o diretor, que foi o Mauro Faria. E nós ficamos soltos, nós inventamos um pouco aquela cena dentro do sentimento que aquela cena proporcionou junto à nossa emoção, e nós tivemos liberdade para isso. Nós gravamos uma única vez, e é um marco dentro da novela que eu não posso esquecer", disse ela.

Então, a artista ainda relembrou o enredo de sua personagem. "Acho que a história da ‘Estela’ como uma espécie de mãe solo, porque aquele marido bandido, canalha, foi embora e ela teve uma filha para criar, é muito parecida com a de tantas mulheres que nós conhecemos ou sabemos. Isso existe. Ela era uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher educada com valores. Manter esses valores junto à educação dessa filha era a prioridade dela. E foi bacana poder fazer essa personagem que espelha tantas mulheres que passam pelo mesmo tipo de situação", contou.

Lucinha Lins na época das gravações da novela A Viagem - Foto: Acervo TV Globo

O sucesso de A Viagem

Lucinha Lins também falou sobre o sucesso de A Viagem e a importância deste trabalho em sua carreira. "Esse trabalho é um dos marcos profissionais da minha vida. Eu tive coisas maravilhosas em teledramaturgia. Eu tive ‘Roque Santeiro’, eu tive ‘A Viagem’, eu tive ‘Rabo de Saia’, eu tive ‘Corpo Dourado’, tanta coisa maravilhosa. Mas essa, essa é cunhada no meu coração, na minha alma. Não tem uma semana da minha vida que alguém não me diga, não me pare na rua, na porta do colégio dos meus netos, para falar deste trabalho, da ‘Estela’. Tem gente que ainda me chama de ‘Estela’. Foi muito importante, é muito importante na minha vida e sempre será", comentou.

Inclusive, a atriz está pronta para a repercussão da novela em uma nova geração a partir da reprise. "Ah, eu estou tão encantada com essa reprise. Essa novela é um fenômeno, é uma coisa importantíssima na minha vida. E fazer parte, nesse momento dos 60 anos da Globo, de uma novela que já reprisou tantas vezes e que é pedida para reprisar, é incrível. Essa novela já envolveu gerações. Cada vez que ela passa, ela renova uma plateia espetacular que encanta. Foi muita sorte minha ter feito parte disso. Comemorar essa reprise junto com os 60 anos da Globo me emociona profundamente", declarou.

Lucinha Lins na época das gravações da novela A Viagem - Foto: Acervo TV Globo

A carreira de Lucinha Lins em 2025

A atriz Lucinha Lins continua com vários projetos na carreira. Depois de participar da novela Volta Por Cima, da Globo, ela está dedicada ao teatro. "Bom, eu continuo no palco com o espetáculo “Palavra de Mulher”, que viaja por aí. Estou sempre fazendo teatro, teatro faz parte do ar que eu respiro. Acabei de gravar ‘Volta por Cima’ na TV Globo. Foi um prazer enorme. Eu não sabia que estava com tanta saudade de fazer novela. Chorei porque acabou. Eu entrei na reta final com uma personagem difícil e maravilhosa, um presente. E quando achei que eu já sabia, agora eu sei fazer a personagem, já estava acabando. Mas foi maravilhoso, um encontro delicioso, com um elenco fantástico, uma equipe maravilhosa. Foi muito prazeroso. E eu estou de coração partido, porque já acabou. Eu tenho um filme esse ano, e eu tenho um monólogo que eu começo a ensaiar no segundo semestre, que é talvez um dos maiores desafios da minha vida", contou.

