Lucinha Lins relata experiência sobrenatural durante gravações de A Viagem

A atriz Lucinha Lins recordou uma experiência marcante ocorrida em gravações da novela espírita A Viagem, em 1994: 'Foi filmado'

A novela 'A Viagem', exibida originalmente em 1994 na Globo, voltou novamente às telinhas da emissora no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Provando mais uma vez ser atemporal, o folhetim continua prendendo os telespectadores em frente à TV mesmo após 30 anos.

A atriz Lucinha Lins, intérprete de Estela, revelou que voltou a ser chamada na rua pelo nome de sua personagem. " Considero essa novela um fenômeno, ela ficou temporal. Pessoas que não eram nem nascidas quando ela foi ao ar pela primeira vez estão vendo hoje. São gerações que adoram esse trabalho ", declarou a veterana ao site 'Quem'.

Durante a entrevista, Lucinha recordou uma experiência sobrenatural ocorrida durante as gravações da novela escrita por Ivani Ribeiro. Para quem não sabe, 'A Viagem' aborda o espiritismo e explora temas como vida após a morte, reencarnação e a relação entre vivos e mortos.

"Volta e meia aconteceu algum tipo de surpresa. Acho que a que mais impressionou a todos foi a cena do crematório do Alexandre [Guilherme Fontes]. Todos nós sabemos que a Christiane [Torloni] perdeu um filho, ainda muito menino, num acidente. Foi um choque. E esse menino foi cremado. Nós estávamos muito aflitos e preocupados com a Christiane. Durante a gravação, nós estávamos dentro de um estúdio frio e apareceu uma borboletinha pequenina amarela. Essa borboletinha voava em torno da Christiane e, quando pousava, ela pousava naquele caixão cenográfico, em frente a ela. Isso foi filmado ", declarou a atriz.

"Tivemos que parar algumas vezes. Parecia, para todos nós, e acho que para a Cris também, um alento. Aquela borboleta acho que era o filho dela dizendo: ‘Fica calma, mamãe. Eu estou bem, está tudo bem’. Porque era uma cena dificílima de ser feita, principalmente por ela. Lembro que tivemos que parar a cena, a Chris teve uma crise de choro muito séria", continuou ela.

" Depois ela voltou e terminamos a cena, que era dolorosa pela história em si e por tudo que a gente sabia que poderia estar acontecendo com a Chris. Foi isso. Essa borboletinha encantou a todos nós e nos fez perceber uma presença de carinho e de alento naquele momento ", concluiu Lucinha Lins.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay Novelas (@globoplaynovelas)

Cena marcante em A Viagem

A atriz Lucinha Lins tem um lugar especial em seu coração para a novela A Viagem, que foi ao ar há mais de 30 anos e segue sendo um sucesso. Tanto que o folhetim voltou à TV no dia 12 de maio, sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Com a trama novamente na telinha, a artista recordou momentos especiais do projeto.

Na novela, Lucinha interpretou Estela, irmã de Dinah (Christiane Torloni) e que cria a filha sozinha após o abandono do marido. Ao relembrar das cenas, ela citou uma sequência que foi a mais marcante; confira detalhes!

Leia também: 'A Viagem': quem do elenco já morreu? Relembre os nomes e seus legados