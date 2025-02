Lucinha Lins comenta retorno às novelas da Globo após 21 anos: 'Nervosa'

Longe das novelas da Globo há 21 anos, a atriz Lucinha Lins retorna aos folhetins da emissora no núcleo de 'Volta por Cima'

Os fãs da teledramaturgia brasileira poderão rever Lucinha Lins nas telinhas da TV Globo em breve! A atriz, que estava longe dos folhetins da emissora há 21 anos, entrará no elenco da novela 'Volta por Cima', de Claudia Souto.

Em entrevista ao site 'iG Gente', Lucinha abriu o coração e comentou sobre o retorno ao canal depois de tanto tempo. "Estou muito feliz com o convite. Saudade de fazer novela. Estou nervosa, caindo de paraquedas em um núcleo maravilhoso que já está super afinado, mas tenho certeza que vai ser um prazer e uma alegria", celebrou ela.

Ao longo do bate-papo, a veterana ainda revelou que as gravações de sua personagem para a novela das sete começarão no próximo sábado, 15. Vale lembrar que o último trabalho de Lucinha Lins na Globo foi em 2004, em 'Chocolate com Pimenta', de Walcyr Carrasco.

A atriz também esteve em grandes tramas como 'Roque Santeiro' (1985), 'O Salvador da Pátria' (1989), 'A Viagem' (1994) e 'Corpo Dourado' (1998). Na Record TV, a veterana atuou em 'Vidas Opostas' (2006), 'Chamas da Vida' (2008), 'Vidas em Jogo' (2011), 'O Rico e Lázaro' (2017), entre outras.

Lucinha Lins revela o segredo do seu casamento de 40 anos com ator

A atriz e cantora Lucinha Lins está casada há 41 anos com o ator Claudio Tovar, que já atuou em várias produções no teatro e na TV. Em nova entrevista no Jornal O Globo, ela contou o que eles fazem para ter um casamento duradouro e feliz.

"Existe o dia a dia, prazer, admiração um pelo outro, carinho, compreensão, briga, bronca. Tem dias em que um já quis jogar o outro pela janela, mas aí você pesa na balança e pensa: "não posso viver sem isso na minha vida". O lado bacana, o lado bonito, sempre pesou muito mais, sempre foi mais forte e continua forte. Pretendo chegar às bodas de ouro (50 anos) e continuar por aí afora. Vamos que vamos. Existe amor, alegria, amizade e, principalmente, cumplicidade", disse ela.

Lucinha ainda destacou a alegria de ter uma família grande. Ela teve 4 filhos, sendo 3 do primeiro casamento - Cláudio Lins, João Lins e Luciana Lins - e 1 da segunda união - Beatriz; confira mais detalhes!

