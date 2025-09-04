Luciano Quirino, de Êta Mundo Melhor, sobre parceria com Elizabeth Savalla: 'Essencial'

Intérprete de Dr. Carneiro em Êta Mundo Melhor, Luciano Quirino contou sobre parceria com a veterana e falou sobre o remake de Dona Beja; saiba tudo

Luciano Quirino está em Êta Mundo Melhor! como Dr. Carneiro e tem uma parceria com alguns atores veteranos. Além disto, ele integra o elenco do aguardado remake de Dona Beja.Em conversa com a CARAS Brasil, o ator compartilhou como são as gravações ao lado de Elizabeth Savalla e o que esperar da trama que adaptará a obra da Rede Manchete, que estreia no próximo ano.

Médico de Cunegundes, personagem de Savalla, ele aparece rodeado de atores já conhecidos e amados pelo público, como Betty Goffman e Ary Fontoura. Para além disto, Luciano é uma voz ativa sobre a visibilidade de personagens negros e os fazer assumir narrativas de protagonismo. Leia abaixo!

Você está vivendo um momento de grande destaque na carreira, entre novela, série e cinema. Como tem sido para você equilibrar tantos projetos ao mesmo tempo, e ainda se reinventar em cada papel?

"Tem sido intenso e gratificante. Depois de quase 40 anos de trajetória, poder transitar entre gêneros e formatos, da novela de época à série contemporânea, passando pelo cinema e pelo teatro, é um privilégio e uma responsabilidade também. Cada novo projeto exige uma atenção diferente, uma escuta renovada, um olhar fresco. Eu gosto dos desafios. Gosto de me colocar em lugares diferentes, me despir de fórmulas e me reinventar em cena. O equilíbrio vem justamente daí: da paixão pelo ofício e da disciplina que aprendi com o tempo."

Em Êta Mundo Melhor! você aparece no núcleo cômico com um personagem cheio de características marcantes. O que mais te divertiu nesse processo de construção do Doutor Carneiro? Como foi contracenar com a Elizabeth Savalla?

"O Dr. Carneiro é um presente! Um personagem de composição, com sotaque, postura, visual e ritmo próprios. O mais divertido foi justamente poder brincar com essas camadas, sem nunca perder a humanidade dele. A comédia vem da situação e da verdade, não da caricatura. E contracenar com ela foi uma aula de generosidade. Ela é uma atriz gigante, com uma escuta precisa e um senso de tempo cômico invejável. Criamos uma parceria leve e de cumplicidade em cena, o que, para mim, é essencial na comédia."

Luciano Quirino, Ary Fontoura e Elizabeth Savalla - Foto: Globo/Angelica Goudinho

Você sempre fala da importância de dar visibilidade a histórias negras e de ressignificar papéis. Qual é o significado mais especial desse propósito para você hoje, depois de quase 40 anos de trajetória artística?

"Hoje, mais do que nunca, esse propósito se tornou um norte na minha caminhada. Quando comecei, os papéis para atores negros eram limitados e muitas vezes estereotipados. Com o tempo, entendi que ocupar espaços é importante, mas ressignificar narrativas é fundamental. Quero contar histórias que mostrem a complexidade, a beleza e a pluralidade da vivência preta. Quero ser ponte. Se minha trajetória puder abrir caminhos para os que vêm depois, então estou no caminho certo."

Para Dona Beja: o que espera da recepção do público dessa nova versão do clássico?

"Espero que o público se permita olhar para essa história com outros olhos, com a sensibilidade dos tempos atuais. A nova versão de Dona Beja propõe revisitar o clássico com uma perspectiva mais crítica, mais inclusiva e mais alinhada com as questões que ecoam hoje. É uma oportunidade de dialogar com o passado sem ignorar as urgências do presente. Estou muito curioso e animado para ver como esse encontro vai reverberar."

