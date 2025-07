Luara Telles emociona como Sarita, filha adotiva de duas mães em Vale Tudo

Aos 8 anos, atriz mirim Luara Telles fala da importância da personagem e destaca cenas marcantes de Vale Tudo; saiba mais

A atriz mirim Luara Telles, de apenas 8 anos, tem chamado atenção do público por sua atuação como Sarita na novela Vale Tudo, da TV Globo. A personagem é uma menina órfã que encontra acolhimento em uma nova família formada por duas mães: Cecília, vivida por Maeve Jinkings, e Laís, interpretada por Lorena Lima. Cecília é uma advogada ambientalista envolvida com causas ecológicas, enquanto Laís administra uma pousada em Paraty e mantém forte conexão com a natureza.

Feliz com o papel na trama, Luara falou sobre a emoção de interpretar a personagem e o impacto da história que está sendo contada. "Eu achei muito legal a Sarita ir morar com as duas mães, porque tem criança que quer uma mãe e não tem. A Sarita deu sorte, tem duas (risos). Minha mãe me ensinou que o que importa é o amor e o respeito", afirmou a jovem atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luara Victoria Telles (@luaravictoriatelles)

Laura Telles destaca cena emocionante e vê semelhanças com a personagem

Um dos momentos mais marcantes para Luara foi uma cena de desabafo de Sarita, em que a menina compartilha sua dor de forma comovente. "Quando a Sarita falou: 'A minha primeira mãe morreu, a segunda tá dormindo e a terceira não voltou do passeio de barco'", relembrou. A carga dramática da cena exige maturidade emocional, e a atriz tem se destacado pela sensibilidade com que conduz as falas da personagem.

Apesar da intensidade emocional do papel, Luara também enxerga leveza em Sarita e aponta semelhanças com ela. "A Sarita gosta de maquiagem, gosta de maquiar igual a mim. E eu também sou carinhosa igual a Sarita", comentou.

A presença de Sarita na trama representa um importante espaço para a discussão sobre diversidade familiar, afetividade e o direito à convivência em lares baseados no amor. A interpretação de Luara tem dado profundidade à personagem e emocionado o público com sua entrega e naturalidade.

Leia também:Vale Tudo: Raquel se recusa a perdoar Fátima e coloca ponto final na reconciliação