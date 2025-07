Lívia Andrade pode estrear como atriz em novela da Globo; saiba qual

Lívia Andrade é cotada para participar de novela da Globo, 'Coração Acelerado', nova trama das sete; papel ainda é mantido em segredo

Lívia Andrade está prestes a viver um novo desafio em sua carreira! De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a apresentadora e atriz recebeu um convite especial da TV Globo para integrar o elenco de Coração Acelerado, próxima novela das sete que substituirá Dona de Mim a partir de novembro.

Aos 42 anos, Lívia, que já brilhou em diversas funções na TV brasileira, pode agora conquistar o público em um novo registro: o da dramaturgia da emissora carioca. A participação, se confirmada, marcará a primeira novela de sua carreira na Globo, coroando uma trajetória versátil que inclui passagens como assistente de palco, comentarista, jurada e apresentadora.

Embora os detalhes sobre o papel ainda estejam mantidos sob sigilo, a ideia é aproveitar ao máximo o carisma e a personalidade forte de Lívia, características que a tornaram um rosto conhecido e querido do público ao longo dos anos.

Outros trabalhos

Vale lembrar que, apesar de estar afastada das novelas há algum tempo, Lívia Andrade já tem experiência como atriz. No SBT, ela participou de Corações Feridos (2012), onde interpretou a vilã Valéria, e da novela infantil Carrossel, no mesmo ano, dando vida à professora Suzana. O desempenho em ambas as produções rendeu elogios por sua naturalidade em cena.

Além disso, Lívia também esteve em quadros humorísticos e atrações históricas da TV como Ô… Coitado! e Programa Silvio Santos, mostrando desde cedo sua desenvoltura nos palcos e diante das câmeras.

Hoje, Lívia integra o elenco fixo do Domingão com Huck, onde atua como jurada e comentarista em quadros de talentos. A possível transição para o universo da ficção pode representar uma nova fase em sua carreira artística, ampliando ainda mais seu alcance no entretenimento brasileiro.

Se aceitar o convite, a estreia na teledramaturgia da Globo será um marco importante para a artista, que há anos conquista o carinho do público com sua autenticidade e espontaneidade.

