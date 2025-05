Leona Cavalli confessa novidade na carreira em retorno às novelas: 'Mais desafiador'

Leona Cavalli marca presença na global 'Dona de Mim'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala da trama e confessa como lida com o amadurecimento

Ela está de volta! Leona Cavalli (55) marca seu retorno às novelas com Dona de Mim, atual trama das sete da TV Globo. A atriz dá vida a Gabriela, uma personagem que entra para movimentar a história. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha sobre sua participação na obra e abre a intimidade ao falar de maturidade.

Na trama, Leona Cavalli interpreta Gabriela, uma viúva, fazendeira rica que se envolve com o Vandersson, personagem interpretado por Armando Babaioff(44). Ele se encantada por ela e acaba pedindo em casamento, achando que vai dar o golpe, mas uma reviravolta acontece.

"Eu acho que certamente vai movimentar bastante [a trama], porque ela está entrando em uma relação com um personagem que também é novo, que é o personagem do Babaioff. Ele já é uma surpresa na novela e ela entra fazendo um jogo e um movimento com ele", declara.

A personagem Gabriela chega com tudo em Dona de Mim, as primeiras cenas devem ir ao ar nesta quinta-feira, 29. Leona Cavalli confessa sobre o desafio de entrar uma novela após a estreia, mas reforça que está adorando a experiência.

"Entrar com a trama no ar é mais desafiador, mas por outro lado, também tem uma leveza, porque o público já foi cativado com a novela, ainda mais nessa que o público está adorando". A atriz rasga elogios ao falar de Dona de Mim.

"E receber o carinho dos colegas, da direção, equipe, é sempre uma alegria e sobretudo numa novela da Rosane. Eu já tinha feito Totalmente Demais e adoro a linguagem dela. É uma linguagem que recebe muito bem essas participações, sempre tem muitas participações nas novelas da Rosane e é a primeira vez que estou fazendo dessa forma e eu estou curtindo muito", confessa.

Sem acomodação

No ano passado, Leona Cavalli completou 55 anos e sem crise de idade! A atriz abraçou a nova fase e reforçou sobre celebrar mais um ano de vida: "Sem acomodação, cuidando cada vez mais da saúde, física, mental e espiritual, valorizando tudo o que amo e celebrando a alegria da vida a cada dia", entrega. A artista fala de seus projetos na carreira.

"Estou em cartaz com a peça “Senhora dos Afogados”, de Nelson Rodrigues, no Teatro Oficina; a peça “Lady”, que dirigi com a Susana Vieira, está em turne pelo Brasil e em breve em Portugal; tenho dois longas a serem lançados esse ano, “Medley”, dirigido por Ana Luiza Azevedo e “Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas” de Aaron Torres. E uma peça sobre Shakespeare, que vou começar a ensaiar em breve, com estreia prevista ainda para esse ano", finaliza a atriz.‎

Quem é Leona Cavalli?

Natural de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, Leona Cavalli está no mundo artístico desde os 15 anos, quando começou a estudar teatro. A artista se destaca no cinema, nos palcos e nas inúmeras novelas que realizou na Globo, como Bang Bang, Amor à Vida, Órfãos da Terra e a mais recente, Terra e Paixão.

