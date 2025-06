Lembra dela? Atriz mirim de Caras & Bocas abandonou carreira e se tornou professora

A atriz mirim ficou conhecida por sucessos na Globo e abandonou a carreira artística. Saiba por onde anda a Ada de Caras & Bocas

Caras & Bocas trouxe um rosto muito querido de volta para as telinhas em sua exibição pelo Globoplay Novelas: a querida Ada na trama é interpretada por Amanda Azevedo. Ela estrelou sucessos na emissora dos Marinho, mas acabou abandonando a carreira artística e se tornou professora de inglês.

Na obra de Walcyr Carrasco, ela foi uma menina espirituosa e melhor amiga de Anita (Daniele Haloten), uma jovem que sofria de deficiência visual e buscava viver um grande amor. Amanda estreou nas novelas do autor, mais precisamente em 2007 em Sete Pecados como Benta. Após o folhetim protagonizado por Flávia Alessandra, a atriz sumiu.

Por onde anda Amanda Azevedo?

Nas redes sociais, Amanda Azevedo tem um perfil bastante ativo, mostrando seu cotidiano e compartilhando diversos conteúdos. Ela também é mãe, mas não mostra o filho em seu Instagram. Além disto, ela se envolveu em uma polêmica com a Globo ao revelar que recebeu apenas 50 reais pela reprise de Caras & Bocas no antigo Canal Viva: "Vocês tanto pediram para eu voltar: ‘Ai Amanda, volta para a televisão’. Vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar. E é o seguinte, a Globo já está fazendo suas graças. Eles já pagaram, o cash já caiu e nem sei o que eu faço com tanto dinheiro. Eu não sei nem por onde começar. O que eu faço? Eu viajo? Não, viagem eu ia ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas?"

Amanda é professora de inglês, tem um perfil apenas para isto e divulgar seus serviços como educadora. Em entrevista à Contigo! no ano de 2024, Amanda repercutiu o assunto e disse que o vídeo foi postado na intenção de desabafar e protestar:

"A crítica é óbvia e acho sim que o valor poderia ser melhor, mas o objetivo das minhas postagens é divulgar minhas aulas e acabou tendo essa repercussão toda. As pessoas se chocam porque têm a ilusão de que quem está na televisão tem dinheiro, mas isso não é uma realidade para todos. Assim como não é exclusividade minha receber tão pouco por uma reprise. Grandes nomes já se manifestaram criticando os valores por reexibições".

VEJA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DE AMANDA AZEVEDO NO INSTAGRAM: