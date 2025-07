Larissa Manoela ironiza críticas por atuação em novela da Globo

Larissa Manoela reagiu aos comentários negativos sobre sua atuação em Eta Mundo Melhor; atriz defendeu sua personagem na novela

Larissa Manoela usou seu perfil no X (antigo Twitter) nesta terça-feira, 8, para se manifestar sobre os comentários negativos a respeito de sua atuação como Estela, enfermeira que enfrenta crises de ansiedade na novela Êta Mundo Melhor, exibida pela TV Globo.

Após a repercussão de uma cena que dividiu opiniões nas redes sociais, a atriz reagiu com bom humor e respondeu aos críticos com um recado direto: “Atura ou surta”.

A intérprete da personagem afirmou que costuma acompanhar o que o público comenta e reconheceu que nem todo retorno é positivo. “Precisamos falar que nem tudo são flores e comentários bons”, escreveu Larissa.

Resposta de Larissa Manoela às críticas

“Quando eu digo que eu vejo tudo que falam é porque acabo vendo também os comentários negativos. E faz parte. Críticas são válidas. As construtivas mais porque vem para agregar, agora as negativas é um trabalho de digerir e fazer com que não nos consuma”, especificou.

Outra crítica recente sobre o trabalho de Larissa como atriz veio da apresentadora Sonia Abrão. Na segunda-feira, 7, a jornalista participou do programa De Frente com Blogueirinha.

Durante a conversa, Sonia fez algumas críticas sobre o desempenho de Larissa em Além da Ilusão (2022), novela que marcou sua estreia como atriz na TV Globo. "A Larissa Manoela tinha se ferrado em Além da Ilusão. Ela fez uma primeira fase ótima, ela é uma ótima atriz, fez uma primeira fase muito boa, mas na segunda fase ela foi de uma canastrice total. Não sei o que aconteceu. Não bateu ali. Na segunda (fase) desestabilizou", pontuou a jornalista.

Na trama, Larissa Manoela deu vida a duas personagens: interpretou Elisa na fase inicial da novela e, na segunda parte, assumiu o papel de Isadora.

Atriz ironiza críticas e destaca trabalho com direção

Além de reconhecer as críticas, Larissa Manoela ironizou quem não gostou da interpretação nas cenas mais intensas de sua personagem: “Não gostou? Calma que tem mais. Hoje inclusive vai ao ar mais uma. Atura ou surta”, brincou a atriz, casada com André Luiz Frambach.

Na sequência, ela também reforçou que não está sozinha no processo de criação da personagem. E ainda mencionou o trabalho em equipe com a direção da novela.

“Para quem não curtiu e julgou forçada as crises de ansiedade e pânico da Estela, fiquem tranquilos. Tem um time de direção incrível nessa novela que me dirige e constrói esse personagem comigo. A gente entendeu juntos que a execução dessas cenas precisavam ser assim”, afirmou.

