Klara Castanho surge com cabelão após finalizar Garota do Momento

Klara Castanho se despede do cabelo curtinho que usou na novela Garota do Momento e aderiu ao cabelo longo. Veja o resultado

A atriz Klara Castanho está com novo visual! Depois de encerrar a novela Garota do Momento, da Globo, ela renovou o visual para já se dedicar ao seu novo projeto.

A estrela usou o cabelo curto ao longo de toda a novela para dar vida à personagem Eugênia. Assim que as gravações terminaram, ela foi ao salão de beleza e saiu de lá com o cabelão.

A musa aderiu ao megahair para alongar os fios e renovar sua aparência. Isso porque, em breve, ela começa a gravar a série Quando Ela Desaparecer, que é adaptação do livro de Victor Bonini.

Veja o novo visual abaixo:

Início precoce e reconhecimento na TV

Klara Castanho começou a carreira aos seis anos, estreando na série Mothern (2006), do GNT, e logo seguiu para novelas como Revelação (SBT) e Viver a Vida (Globo). Aos nove anos, já atuava como Rafaela, vilã mirim de Viver a Vida, que marcou seu primeiro grande destaque. Sobre esse início, Klara relatou: “Me sentia num parque de diversões… o bastidor era muito acolhedor e cuidadoso, não existia peso”.

Crescimento saudável e apoio familiar

Apesar da exposição precoce, Klara sempre contou com uma família atuante, que protegeu sua intimidade: “A escolha dos meus pais em preservar nossa vida, intimidade e hábitos me resguardou e reflete até os dias de hoje”.

Ela reforça que esse cuidado familiar contribuiu para uma rotina saudável e equilibrada entre estudos e trabalho.

Transição da adolescência

Aos 16 anos, a atriz enfrentou uma crise de transição entre papéis adolescentes e mais maturidade. Ela contou: “Eu não comprava a idade que eu tinha… queria aparentar 18 anos… clareei o cabelo… foi muita burrice”.

Esse período de reinvenção incluiu pausa para estudos, o que acabou lhe trazendo clareza: retomou com projetos relevantes. Um produtor sugeriu que ela fosse mais autêntica, o que abriu caminho para sua reinvenção.

Diversificação de papéis em streaming e filmes

Durante o afastamento da TV aberta, Klara dedicou-se a filmes e séries em plataformas de streaming. Em entrevista à Quem, ela disse: “Quando me afastei da TV, eu tinha 16 anos… vivenciei muitas experiências diferentes no streaming… voltei com mais bagagem”.

Isso incluiu papéis em Netflix, como protagonista Tetê em Confissões de uma Garota Excluída, e Angela em Bom Dia, Verônica, além da comédia De Volta aos 15.

Retorno às novelas e evolução artística

Em 2024, Klara integrou o elenco de Garota do Momento (Globo), interpretando Eugênia, papel que exigiu estudo de contexto histórico e intensidade emocional. Sobre a experiência, ela comentou: “A Eugênia permitiu que eu acessasse lugares muito diferentes, tanto emocionalmente… Pude estudar, e isso me abriu um leque”.

No mesmo ano, participou do Dança dos Famosos, o que considerou um grande desafio pessoal e profissional: “Só o fato de eu seguir o ritmo, conseguir fazer a coreografia, seria um ganho absurdo para mim… me sinto preparada”. Após ser eliminada, ela agradeceu: “Vocês são os profissionais mais surreais que já vi na vida!”.