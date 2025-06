Klara Castanho reflete sobre afastamento da TV: ‘Voltei com mais bagagem'

A atriz Klara Castanho relembra afastamento da televisão aos 16 anos e destaca o amadurecimento pessoal e profissional vivido durante o período

A atriz Klara Castanho, de 24 anos, contou que passou por um período de amadurecimento enquanto esteve afastada da televisão aberta. Durante esse tempo, continuou envolvida em projetos como filmes e séries, o que ajudou em sua trajetória pessoal e profissional.

"Quando me afastei da TV, eu tinha 16 anos. Neste intervalo, tive grande amadurecimento na vida. No trabalho, pude vivenciar muitas experiências diferentes no streaming, personagens bem diferentes. Voltei com mais bagagem e pude ter uma nova descoberta da dinâmica de novelas” , contou a atriz em entrevista à Quem.

‘Garota do Momento’

Na reta final das gravações da novela das seis, a atriz que dá vida à personagem Eugênia compartilhou que a produção da TV Globo representou uma fase de superação e aprendizado em sua carreira. "A Eugênia permitiu que eu acessasse lugares muito diferentes, tanto emocionalmente, como em criação e reviravolta de personagens. Tenho 24 anos e não tinha conhecimento sobre como tinha sido a década de 1950. Pude estudar, e isso me abriu um leque”, confessou Klara.

A atriz ressaltou a agilidade da trama e a parceria com o elenco ao comentar sobre sua experiência em Garota do Momento."A história de Garota do Momento é muito bem amarrada, e determinadas situações aconteciam de maneira muito rápida. Estou rodeada de gente talentosa e não poderia estar mais feliz", disse a atriz.

Klara Castanho comemorou o retorno às novelas após sete anos afastada e destacou a importância da nova personagem em sua trajetória. "Fiquei fora das novelas por sete anos e dizem que sete é um número da sorte, então, fiquei muito feliz em voltar em uma personagem que me deu várias possibilidades", completou

