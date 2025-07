Julio Rocha revela bastidores de retorno às novelas após 11 anos: 'Me transforma como ator'

Em entrevista à Contigo!, Julio Rocha refletiu sobre a confirmação de que estará em Três Graças, próxima novela das nove, após 11 anos longe das telinhas

No último domingo, 29, Julio Rocha chamou a atenção dos fãs em suas redes sociais ao anunciar seu retorno às novelas após 11 anos afastado. Enquanto os internautas pensavam que seria o anúncio de uma nova gestação ao lado da esposa, Karoline Kleine, o ator surpreendeu os seguidores com a confirmação de que estará em Três Graças, próxima novela das nove de Aguinaldo Silva. Em entrevista à Contigo!, o artista revelou mais detalhes dos bastidores de sua trajetória até receber a devolutiva positiva em relação à sua participação na trama.

"Com gratidão. Com mais maturidade. Com vontade de somar. Eu volto com um público que caminhou comigo em outras fases, e agora retorna comigo para um espaço que sempre foi especial. Não é sobre tamanho de papel. É sobre o tamanho da entrega. E eu estou aqui para entregar tudo", admitiu.

Vale destacar que Três Graças será a terceira novela de Julio Rocha escrita por Aguinaldo Silva e o ator fez questão de enaltecer o autor: "É um privilégio. Aguinaldo é um mestre das palavras, das tramas, dos conflitos humanos. Já vivi sua dramaturgia no teatro, com direção do Virgílio, e agora reencontrar esse universo em Três Graças é continuar uma história que me transforma como ator e como homem".

À Contigo!, o artista ainda explicou que precisará passar por uma série de mudanças em sua vida pessoal e profissional para se dedicar às gravações da novela, já que mora em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Apesar disso, a escolha da trama se passar na capital chamou a atenção do ator.

"Acho genial. São Paulo é um personagem por si só. É movimento, diversidade, intensidade. É o coração econômico e emocional da América Latina. Ver esse território virar cenário de grandes emoções é um presente para o público — e um acerto da emissora e do autor", explicou.

Além disso, é a primeira vez que Julio Rocha participa de uma novela sendo pai de três, José, de 6, Eduardo, de 5, e Sarah, de 1. O principal do artista será conciliar sua carreira como ator e a nova fase como criador de conteúdo nas redes sociais. "Com propósito. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi viver tudo com verdade: o pai que participa, o criador que observa o mundo e transforma em arte, e o ator que honra cada vírgula do texto. Se isso inspira alguém, já valeu", confessou.

"É um momento de soma. De honrar cada parceiro de cena, cada figurante, cada profissional de bastidor. Não existe protagonista sem coadjuvante, nem história sem quem segura o microfone no bastidor. Se eu puder brilhar, quero brilhar iluminando os outros também", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Leia também: Julio Rocha revela grande novidade de forma inusitada: 'Surpresa'