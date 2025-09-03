Isabelle Drummond revela motivo de sumiço nas telonas após seis anos

Após ficar seis anos afastada das gravações de novelas, a atriz Isabelle Drummond revela motivo de seu desaparecimento; Saiba mais

A atriz Isabelle Drummond foi confirmada para o elenco principal da nova novela das sete, da Rede Globo, Coração Acelerado. Nesta semana, ela explicou o motivo de ter desaparecido das gravações das telenovelas por seis anos.

Isabelle comentou que seu afastamento não foi algo intencional. “É um movimento muito natural. Nunca me senti me distanciando, mas buscando desafios e universos diferentes. Estar por trás das câmeras acaba sendo todo um outro universo. Apesar de um ambiente próximo, é uma perspectiva muito diferente. Queria isso”, contou a artista em entrevista à revista Quem.

A famosa destacou que começou a explorar novas áreas no ramo do cinema, para além de seu talento na atuação. A atriz afirmou que tinha o intuito de buscar novos desafios e se redescobrir como artista. “Comecei a produzir, pensar em projetos autorais e isso tomou um tempo. De repente, senti que já era o tempo de voltar para esse público que me acompanhou desde sempre. A novela é uma linguagem muito importante dentro da nossa cultura. Nunca me distanciei, é um tempo de pausa para focar em outras coisas”, descreveu ela.

Preparação de Isabelle Drummond para ‘Coração Acelerado’

A atriz da Globo Isabelle Drummond, revelou que já começou as preparações físicas para o seu novo papel na novela das sete, que tem previsão de estréia para janeiro do próximo ano. Ela interpretará a vilã na trama e iniciou uma rotina de treinos para se alinhar com o físico da personagem.

“Estou começando a me preparar fisicamente, estou malhando para essa personagem. Estou nessa preparação física também para essa intensidade que é novela”, iniciou ela. “Tenho feito uma preparação pessoal física além do que a gente já faz de preparação, porque senti uma necessidade para essa personagem de ter um corpo mais forte. Então, estou ralando na academia”, revelou a artista durante a entrevista.

